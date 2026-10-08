Sąd Apelacyjny w Lublinie w Polsce zwiększył karę dla byłego żołnierza Pawła K. z trzech i pół roku do pięciu i pół roku pozbawienia wolności. Został skazany za deklarowaną gotowość do współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi państwa-agresora oraz nielegalne posiadanie broni i amunicji, informuje RMF24.

Prokuratura zaskarżyła wcześniejszy wyrok

Prokuratura wnosiła o wymierzenie Pawłowi K. kary siedmiu lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Sąd pierwszej instancji wcześniej wymierzył mu karę łączną trzech i pół roku, jednak sąd apelacyjny uznał, że trzyletnia kara za deklarowaną gotowość do współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi jest rażąco łagodna.

Sędzia Artur Achrymowicz zaznaczył, że sąd pierwszej instancji uwzględnił istotne okoliczności sprawy, ale niewystarczająco zważył na ogólnoprewencyjną rolę kary. Jak podkreślił, propozycja współpracy z obcym wywiadem w okolicznościach tej sprawy nie może być oceniana pobłażliwie.

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Zbieranie danych o lotnisku Rzeszów-Jasionka

Według śledztwa od grudnia 2022 roku do marca 2024 roku mężczyzna kontaktował się za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych z obywatelami Federacji Rosyjskiej, w tym oficerami rosyjskiej armii bezpośrednio zaangażowanymi w wojnę przeciwko Ukrainie. Miał deklarować gotowość do wejścia w struktury wywiadu wojskowego.

Śledczy uznali, że do jego zadań należało zbieranie i przekazywanie informacji o ochronie lotniska Rzeszów-Jasionka. Według śledztwa dane te mogły zostać wykorzystane przez rosyjskie służby specjalne do planowania możliwego zamachu na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Paweł K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Polski w kwietniu 2024 roku w województwie lubelskim. W miejscu jego pobytu znaleziono między innymi amunicję. W sądzie nie przyznał się do zarzutów, z wyjątkiem znalezienia amunicji. Wyrok jest prawomocny.

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