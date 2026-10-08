Апелляционный суд в Люблине, Польша, увеличил наказание бывшему военнослужащему Павлу К. с трёх с половиной до пяти с половиной лет лишения свободы. Его осудили за заявленную готовность сотрудничать с российскими спецслужбами государства-агрессора и незаконное хранение оружия и боеприпасов, сообщает RMF24.

Прокуратура обжаловала предыдущий приговор

Прокуратура просила назначить Павлу К. семь лет и шесть месяцев лишения свободы. Суд первой инстанции ранее назначил ему совокупное наказание в три с половиной года, однако апелляционный суд признал трёхлетний срок за заявленную готовность к сотрудничеству с российскими спецслужбами явно слишком мягким.

Судья Артур Ахрымович отметил, что суд первой инстанции учёл существенные обстоятельства дела, но недостаточно взвесил общепрофилактическую роль наказания. По его словам, предложение сотрудничества с иностранной разведкой при обстоятельствах этого дела нельзя оценивать снисходительно.

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Сбор данных об аэропорте Жешув-Ясёнка

По данным следствия, с декабря 2022 года по март 2024 года мужчина через электронную почту и интернет-мессенджеры контактировал с гражданами Российской Федерации, в том числе с офицерами российской армии, которые были непосредственно вовлечены в войну против Украины. Он якобы сообщал о готовности войти в структуры военной разведки.

Следователи считали, что в его задачи входили сбор и передача информации об охране аэропорта Жешув-Ясёнка. По версии следствия, эти сведения могли быть использованы российскими спецслужбами для планирования возможного покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Павел К. был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши в апреле 2024 года в Люблинском воеводстве. По месту его пребывания, в частности, нашли боеприпасы. В суде он не признал обвинения, кроме того, что нашёл боеприпасы. Приговор является окончательным.

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