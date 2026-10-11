在美国，被政府项目解雇的科学家在停止编制《国家气候评估》后，发布了一系列关于气候变化研究发展报告中的第一份。正如《滚石》报道，这项新倡议名为“美国气候文集”（U.S. Climate Collection），并不取代联邦评估，但总结了自其2023年上一版发布以来的科学进展。

系列首份报告

唐纳德·特朗普政府于去年4月停止了下一份《国家气候评估》的编制工作。国会要求编制这项评估，以告知美国人气候变化对该国的影响。据该媒体报道，政府当时解雇了数百名参与准备该文件的科学家和研究人员。

“美国气候文集”的第一篇文章同时发表于两本科学期刊——《美国气象学会公报》和《地球的未来》。作者考察了自2023年以来气候科学取得的进展，并确定了需要进一步研究的方向。

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研究重点

这些主题包括多种气候威胁的叠加，尤其是高温和野火烟雾、改进天气预报、气候变化的间接经济后果以及对农业的风险。报告指出，人为温室气体排放增加了许多极端天气事件和气候灾害发生的可能性、频率和/或强度。

主要作者之一、明尼苏达大学环境研究所研究主任梅利莎·肯尼强调，需要定期评估，以避免基于过时的气候信息作出决策。同样参与报告编写的卡内基梅隆大学教授科斯塔·萨马拉斯表示，地方和州政府需要最新数据，以设计针对洪水、降水和强烈高温的防护措施。

《滚石》还写道，在climate.gov网站停止运行后，参与该网站工作的被解雇科学家在一个新的网址恢复了该资源。萨马拉斯表示，当政府未能妥善提供相关信息时，科学界正努力向公众告知风险。

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