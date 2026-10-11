В США ученые, уволенные из правительственных проектов, опубликовали первый из серии отчетов о развитии исследований изменения климата после прекращения работы над National Climate Assessment. Как сообщает Rolling Stone, новая инициатива называется U.S. Climate Collection и не заменяет федеральную оценку, однако обобщает научные достижения после ее предыдущего выпуска в 2023 году.

Первый отчет серии

Администрация Дональда Трампа остановила работу над очередной National Climate Assessment в апреле прошлого года. Конгресс обязал готовить эту оценку для информирования американцев о влиянии изменения климата на страну. По данным издания, тогда правительство уволило сотни ученых и исследователей, задействованных в подготовке документа.

Первый материал U.S. Climate Collection одновременно опубликовали в двух научных журналах — Bulletin of the American Meteorological Society и Earth’s Future. Авторы рассмотрели, как климатическая наука продвинулась с 2023 года, а также определили направления, требующие дальнейшего изучения.

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Приоритеты для исследований

Среди таких тем — сочетание нескольких климатических угроз, в частности жары и дыма от лесных пожаров, совершенствование прогнозов погоды, косвенные экономические последствия изменения климата и риски для сельского хозяйства. В отчете отмечено, что антропогенные выбросы парниковых газов повышают вероятность, частоту и/или интенсивность многих экстремальных погодных явлений и климатических опасностей.

Одна из ведущих авторов, директор по исследованиям Института окружающей среды Университета Миннесоты Мелисса Кенни, подчеркнула, что регулярные оценки необходимы, чтобы решения не принимались на основе устаревшей климатической информации. Профессор Университета Карнеги—Меллона Коста Самарас, также работавший над отчетом, отметил, что местным властям и властям штатов нужны актуальные данные для проектирования защиты от наводнений, осадков и сильной жары.

Rolling Stone также пишет, что после прекращения работы сайта climate.gov уволенные ученые, работавшие над ним, восстановили ресурс по новому веб-адресу. По словам Самараса, научное сообщество пытается информировать общественность о рисках, когда государство не обеспечивает этого должным образом.

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