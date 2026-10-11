W USA naukowcy zwolnieni z projektów rządowych opublikowali pierwszy z serii raportów o rozwoju badań nad zmianą klimatu po wstrzymaniu prac nad National Climate Assessment. Jak informuje Rolling Stone, nowa inicjatywa nosi nazwę U.S. Climate Collection i nie zastępuje federalnej oceny, lecz podsumowuje osiągnięcia naukowe od czasu jej poprzedniego wydania z 2023 roku.

Pierwszy raport z serii

Administracja Donalda Trumpa wstrzymała prace nad kolejną National Climate Assessment w kwietniu ubiegłego roku. Kongres zobowiązał do przygotowywania tej oceny, aby informować Amerykanów o wpływie zmiany klimatu na kraj. Według publikacji rząd zwolnił wówczas setki naukowców i badaczy zaangażowanych w przygotowanie dokumentu.

Pierwszy materiał U.S. Climate Collection opublikowano jednocześnie w dwóch czasopismach naukowych — Bulletin of the American Meteorological Society oraz Earth’s Future. Autorzy przeanalizowali, jak nauka o klimacie posunęła się naprzód od 2023 roku, a także wskazali obszary wymagające dalszych badań.

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Priorytety badawcze

Wśród tych tematów są łączenie się kilku zagrożeń klimatycznych, w tym upałów i dymu z pożarów lasów, ulepszanie prognoz pogody, pośrednie gospodarcze skutki zmiany klimatu oraz zagrożenia dla rolnictwa. W raporcie zaznaczono, że antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych zwiększają prawdopodobieństwo, częstotliwość i/lub intensywność wielu ekstremalnych zjawisk pogodowych i zagrożeń klimatycznych.

Jedna z głównych autorek, dyrektorka ds. badań w Instytucie Środowiska Uniwersytetu Minnesoty Melissa Kenney, podkreśliła, że regularne oceny są potrzebne, aby decyzje nie były podejmowane na podstawie nieaktualnych informacji klimatycznych. Profesor Uniwersytetu Carnegie Mellon Costa Samaras, który również pracował nad raportem, zaznaczył, że władzom lokalnym i stanowym potrzebne są aktualne dane do projektowania zabezpieczeń przed powodziami, opadami i silnymi upałami.

Rolling Stone pisze również, że po zamknięciu strony climate.gov zwolnieni naukowcy, którzy nad nią pracowali, przywrócili serwis pod nowym adresem internetowym. Według Samarasa społeczność naukowa stara się informować opinię publiczną o zagrożeniach, gdy państwo nie zapewnia tego w należyty sposób.

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