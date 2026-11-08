W Kijowie częściowo przywrócono ruch na Moście Północnym
Po przeprowadzeniu kontroli technicznej ponownie zezwolono na przejazd przez Most Północny, jednak z tymczasowymi ograniczeniami.
Z lewego na prawy brzeg można poruszać się jednym pasem ruchu przeznaczonym wyłącznie dla transportu publicznego. W przeciwnym kierunku otwarte są dwa pasy ruchu dla transportu publicznego i samochodów osobowych. Wznowiono również ruch autobusów.
Poinformował o tym burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.
Ponadto w najbliższych dniach na moście Patona planowane jest wprowadzenie ruchu rewersyjnego.
Źródło: Witalij Kliczko.
Mieszkańcy i goście Kijowa zostali poinformowani o częściowych ograniczeniach ruchu na Moście Północnym. Zmiany dla kierowców zaczną obowiązywać od godz. 11:00 w piątek, 19 czerwca, dlatego zaleca się kierowcom wcześniejsze planowanie tras.
W związku ze skutkami ataków rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasę autobusów przejeżdżających przez Most Północny. Obecnie transport publiczny jest kierowany na objazd przez most Podilski.
Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę, 7 listopada, rosyjskie siły terrorystyczne trzykrotnie uderzyły na Kijów rakietami balistycznymi.