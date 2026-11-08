В Киеве частично возобновили движение по Северному мосту

После технического осмотра Северный мост вновь открыли для движения, но с временными ограничениями.

С левого на правый берег можно двигаться по одной полосе только общественному транспорту. В обратном направлении открыты две полосы для общественного транспорта и легковых автомобилей. Также возобновляется движение автобусов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, в ближайшие дни на мосту Патона планируют ввести реверсивное движение.

Источник: Виталий Кличко.

Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения по Северному мосту. Изменения для водителей вступят в силу с 11:00 в пятницу, 19 июня, поэтому водителям рекомендуют заранее планировать маршруты.

Из-за последствий атак российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направлен в объезд через Подольский мостовой переход.

Напомним, что в ночь на субботу, 7 ноября, российские террористические войска трижды нанесли удары по Киеву баллистическими ракетами.

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