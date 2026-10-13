W Stanach Zjednoczonych Federalna Komisja Handlu (FTC) oraz siedem stanów zwróciły się do sędziego federalnego o uznanie byłego dyrektora firmy farmaceutycznej Martina Shkreliego za winnego cywilnej obrazy sądu. Regulator i stany twierdzą, że wielokrotnie i rażąco naruszył on orzeczenie sądowe z 2022 roku, które dożywotnio zakazało mu pracy w branży farmaceutycznej.

Oświadczenia FTC i stanów

Według CNBC, po wyjściu z więzienia w maju 2022 roku Shkreli miał publicznie handlować akcjami spółek z branży farmaceutycznej oraz wypowiadać się na temat ich działalności i zarządzania. FTC i stany uważają, że tym samym naruszył sądowy zakaz.

Komisarz FTC Mark Meador oświadczył, że z powodu powtarzających się naruszeń orzeczenia sądowego za dalsze bezprawne działania mogą być potrzebne surowsze konsekwencje, w tym sankcje finansowe oraz, w razie potrzeby, pozbawienie wolności.

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Pochodzenie dożywotniego zakazu

Dożywotni zakaz wprowadzono po postępowaniu sądowym, które ustaliło, że Shkreli zorganizował antykonkurencyjny schemat mający utrzymać monopolistyczną pozycję jego firmy w odniesieniu do leku przeciwpasożytniczego Daraprim.

Dyrektor Biura Konkurencji FTC Daniel Guarnera zaznaczył, że po pełnym rozpatrzeniu sprawy sąd doszedł do wniosku, iż działania Shkreliego podniosły koszty leków na receptę dla amerykańskich pacjentów i utrudniały wejście na rynek tańszych leków generycznych.

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