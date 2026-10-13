В США Федеральная торговая комиссия (FTC) и семь штатов обратились к федеральному судье с требованием признать бывшего руководителя фармацевтической компании Мартина Шкрели виновным в гражданском неуважении к суду. Регулятор и штаты утверждают, что он неоднократно и грубо нарушал судебное решение 2022 года, которым ему пожизненно запретили работать в фармацевтической отрасли.

Заявления FTC и штатов

По данным CNBC, после освобождения из тюрьмы в мае 2022 года Шкрели якобы публично торговал акциями компаний фармацевтической отрасли и высказывался об их бизнесе и управлении. FTC и штаты считают, что этим он нарушил судебный запрет.

Комиссар FTC Марк Мидор заявил, что из-за повторных нарушений судебного решения за дальнейшие неправомерные действия могут потребоваться более строгие последствия, в том числе финансовые санкции и, при необходимости, лишение свободы.

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Происхождение пожизненного запрета

Пожизненный запрет ввели после судебного разбирательства, которое установило, что Шкрели организовал антиконкурентную схему для сохранения монопольного положения своей компании в отношении противопаразитарного препарата Daraprim.

Директор Бюро конкуренции FTC Дэниел Гуарнера отметил, что после полного рассмотрения дела суд пришел к выводу: действия Шкрели повысили стоимость рецептурных лекарств для американских пациентов и препятствовали выходу на рынок более дешевых генерических препаратов.

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