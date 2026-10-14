Администрация президента США Дональда Трампа на 90 дней отложила вступление в силу федерального правила, которое могло ограничить возможность американцев получать рецептурные лекарства из лицензированных международных аптек. Изначально правило должно было вступить в силу 22 октября, сообщает STAT News.

Критика правила

Отсрочка произошла на фоне усиления критики. Группы по защите прав пациентов и десятки членов Конгресса США в последние недели призывали администрацию пересмотреть свой подход. По их мнению, правило могло существенно сократить поставки лекарств из Канады и других стран.

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Отправления небольшой стоимости

Администрация стремится усилить борьбу с незаконными товарами, прежде всего с опиоидами. По ее утверждению, они попадают в США в международных отправлениях небольшой стоимости.

Правило касается исключения de minimis. Ранее оно позволяло посылкам стоимостью до 800 долларов проходить таможню по упрощенной процедуре; отправители таких посылок обычно не уплачивали пошлины и не предоставляли данные для отслеживания.

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