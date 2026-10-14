Национальное аудиторское ведомство Великобритании (NAO) проведет предварительные запросы относительно стоимости соглашения с США о ценах на лекарства. Глава NAO Гарет Дэвис поручил своей команде начать их после того, как шесть председателей парламентских комитетов призвали выяснить, во сколько договоренность обойдется налогоплательщикам и обеспечивает ли она надлежащую отдачу от потраченных средств, сообщает Politico Europe.

Предварительные запросы NAO

Дэвис заявил, что поручил команде провести предварительные запросы из-за значительного интереса парламента к этой договоренности. После завершения первоначальных запросов он должен связаться с председателями комитетов.

Письмо в аудиторское ведомство подписали председатели комитетов по здравоохранению и социальной помощи, науке, инновациям и технологиям, бизнесу и торговле, делам Северной Ирландии, делам Шотландии и делам Уэльса. Законодатели подчеркнули, что без комплексной оценки влияния соглашения на последующие годы парламент и общественность не могут полностью оценить его долгосрочные последствия для бюджета Национальной службы здравоохранения и государственных расходов.

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Условия договоренности

Согласно условиям соглашения, Великобритания обязалась к 2035 году удвоить расходы на инновационные лекарства — с 0,3% до 0,6% ВВП. Взамен предусмотрен трехлетний беспошлинный доступ на американский рынок.

Британское правительство оценивает стоимость соглашения в 1 млрд фунтов стерлингов в рамках текущего периода бюджетного планирования. Объявлять дополнительное финансирование в бюджете этого года не планируется. В то же время чиновники не раскрывают полную стоимость договоренности, объясняя это возможным негативным влиянием на международные отношения и коммерческие интересы. По словам Дэвиса, парламентское рассмотрение самого соглашения было ограниченным, а правительство не планирует публиковать детали моделирования его затрат и выгод.

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