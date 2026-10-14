Brytyjskie Krajowe Biuro Kontroli (NAO) przeprowadzi wstępne zapytania dotyczące kosztów umowy z USA w sprawie cen leków. Szef NAO Gareth Davies polecił swojemu zespołowi rozpocząć je po tym, jak sześciu przewodniczących komisji parlamentarnych wezwało do ustalenia, ile porozumienie będzie kosztować podatników i czy zapewnia ono odpowiednią wartość za wydane środki, informuje Politico Europe.

Wstępne zapytania NAO

Davies oświadczył, że polecił zespołowi przeprowadzenie wstępnych zapytań ze względu na znaczne zainteresowanie parlamentu tym porozumieniem. Po zakończeniu początkowych zapytań ma skontaktować się z przewodniczącymi komisji.

List do biura kontroli podpisali przewodniczący komisji ds. zdrowia i opieki społecznej, nauki, innowacji i technologii, biznesu i handlu, spraw Irlandii Północnej, spraw Szkocji oraz spraw Walii. Ustawodawcy podkreślili, że bez kompleksowej oceny wpływu umowy w nadchodzących latach parlament i opinia publiczna nie mogą w pełni ocenić jej długoterminowych konsekwencji dla budżetu Narodowej Służby Zdrowia i wydatków publicznych.

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Warunki porozumienia

Zgodnie z warunkami umowy Wielka Brytania zobowiązała się do 2035 roku podwoić wydatki na innowacyjne leki — z 0,3% do 0,6% PKB. W zamian przewidziano trzyletni bezcłowy dostęp do rynku amerykańskiego.

Brytyjski rząd szacuje koszt umowy na 1 mld funtów szterlingów w ramach obecnego okresu planowania budżetowego. Nie planuje się ogłaszania dodatkowego finansowania w tegorocznym budżecie. Jednocześnie urzędnicy nie ujawniają pełnego kosztu porozumienia, tłumacząc to możliwym negatywnym wpływem na stosunki międzynarodowe i interesy handlowe. Według Daviesa kontrola parlamentarna samej umowy była ograniczona, a rząd nie planuje opublikować szczegółów modelowania jej kosztów i korzyści.

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