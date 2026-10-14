英国国家审计署将审查与美国的药品协议——Politico Europe

英国国家审计署（NAO）将就与美国达成的药品定价协议的成本开展初步调查。在六名议会委员会主席呼吁查明该安排将给纳税人带来多少成本，以及其是否能确保资金得到适当回报后，NAO负责人加雷斯·戴维斯指示其团队启动调查，Politico Europe报道。

NAO的初步调查

戴维斯表示，鉴于议会对该安排的浓厚兴趣，他已指示团队开展初步调查。在完成初步调查后，他将与委员会主席联系。

致审计署的信由卫生和社会保健、科学、创新和技术、商业和贸易、北爱尔兰事务、苏格兰事务以及威尔士事务委员会的主席签署。立法者强调，若不对该协议未来数年的影响进行全面评估，议会和公众就无法充分评估其对国民医疗服务体系预算和公共支出的长期影响。

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协议条款

根据协议条款，英国承诺到2035年将创新药物支出增加一倍，从国内生产总值的0.3%提高至0.6%。作为交换，协议规定可在三年内免关税进入美国市场。

英国政府估计，在当前预算规划期内，该协议的成本为10亿英镑。今年的预算中没有计划宣布额外资金。同时，官员没有披露该安排的全部成本，理由是这可能对国际关系和商业利益产生负面影响。戴维斯表示，议会对该协议本身的审查有限，政府也不计划公布其成本和收益模型的细节。

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