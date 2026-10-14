Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa odroczyła o 90 dni wejście w życie federalnego przepisu, który mógł ograniczyć Amerykanom możliwość uzyskiwania leków na receptę z licencjonowanych aptek międzynarodowych. Przepis miał pierwotnie wejść w życie 22 października, informuje STAT News.

Krytyka przepisu

Odroczenie nastąpiło w obliczu nasilającej się krytyki. Grupy broniące praw pacjentów oraz dziesiątki członków Kongresu USA w ostatnich tygodniach wzywały administrację do ponownego rozważenia jej podejścia. Ich zdaniem przepis mógł znacząco ograniczyć napływ leków z Kanady i innych krajów.

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Przesyłki o niewielkiej wartości

Administracja dąży do wzmocnienia walki z nielegalnymi towarami, przede wszystkim opioidami. Twierdzi, że trafiają one do USA w międzynarodowych przesyłkach o niewielkiej wartości.

Przepis dotyczy wyjątku de minimis. Wcześniej pozwalał on przesyłkom o wartości do 800 dolarów przechodzić przez odprawę celną w uproszczonej procedurze; nadawcy takich przesyłek zazwyczaj nie płacili ceł ani nie przekazywali danych do śledzenia.

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