Rynek nieruchomości biurowych w USA odnotował piąty z rzędu kwartał dodatniej absorpcji netto: w trzecim kwartale najemcy dodali 6 mln stóp kwadratowych powierzchni biurowej. Jednocześnie podaż nowych lokali kurczy się szybciej, niż odbudowuje się popyt, informuje CNBC, powołując się na raport JLL.

Mniej nowych biur

W trzecim kwartale na rynek trafiło jedynie 3,5 mln stóp kwadratowych nowej powierzchni biurowej — poziom ten odpowiada niemal rekordowo niskiemu wynikowi z poprzedniego kwartału. Jednocześnie 9,6 mln stóp kwadratowych biur wycofano z zasobu w wyniku przekształceń lub przebudowy. Od końca 2023 roku całkowity zasób powierzchni biurowej w kraju zmniejszył się o 45 mln stóp kwadratowych.

Obecnie w USA w budowie jest jedynie 23 mln stóp kwadratowych powierzchni biurowej. Szczególnie ograniczona jest podaż biur najwyższej klasy: JLL określiło ten trend jako „ucieczkę do niedoboru”. Wobec braku takich lokali stawki najmu zaczęły rosnąć.

Najem drożeje

Efektywne stawki najmu dla biur najwyższej klasy pierwszej generacji przekroczyły poziom z trzeciego kwartału 2025 roku o ponad 20%. Niedobór takich lokali zmusza część najemców do przechodzenia do biur drugiej generacji, gdzie stawki wzrosły o 10% w skali roku.

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Pracodawcy rozszerzają również wynajmowaną powierzchnię: nowo podpisane umowy przewidują średnio 13-procentowy wzrost zajmowanej przestrzeni. Dwa lata temu na rynku biurowym dominowała tendencja do ograniczania powierzchni.

Popyt w różnych miastach

Sektor technologiczny zapewnił najwyższą absorpcję netto powierzchni biurowej w San Francisco i Austin. Na rynkach Sun Belt również odnotowano wysoki popyt, a mniejsze rynki odbudowały się do około 95% wolumenu najmu z 2019 roku.

Dyrektor generalny Walker & Dunlop, Willy Walker, zaznaczył, że wolumen budownictwa biurowego w tym roku wynosi około 9% zwykłego rocznego poziomu. Według niego brak kapitału inwestycyjnego powstrzymuje uruchamianie nowych projektów, mimo kurczącej się podaży i rosnącego popytu.

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