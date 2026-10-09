W USA akcje Blackstone Digital Infrastructure Trust (BXDC), nowego funduszu inwestycyjnego nieruchomości skoncentrowanego na centrach danych, spadły o około 16% od debiutu w połowie maja. Blackstone sprzedał 87,5 mln akcji po 20 dolarów za sztukę, jednak w czwartek ich kurs zamknął się poniżej 17 dolarów, informuje CNBC.

BXDC jest notowany na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i ma zapewnić inwestorom dostęp do infrastruktury na potrzeby rozwoju sztucznej inteligencji. Blackstone koncentruje się na centrach danych na rozwiniętych rynkach, w tym w Północnej Wirginii i Dallas. Spółka szacuje rynek takich obiektów na 300 mld dolarów, a potencjalny rynek dostępny dla jej działalności na ponad 1 bln dolarów w ciągu najbliższych kilku lat. Jednocześnie, według CNBC, BXDC nie ulokował jeszcze kapitału w inwestycjach.

Ryzyka polityczne i projektowe

Inwestycje w centra danych napotykają na rosnący opór społeczny i polityczny. Według sondażu Gallupa 70% Amerykanów nie popiera budowy centrum danych w swojej okolicy. W lipcu stan Nowy Jork jako pierwszy wprowadził moratorium na nowe zgody dla hiperskalowych centrów danych, a w sierpniu gubernator Teksasu Greg Abbott nakazał wstrzymanie nowych zgód.

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Pod koniec września akcje Oracle spadły o 4% po tym, jak firma wysłała zawiadomienie o działaniu siły wyższej w sprawie kampusu centrów danych Project Jupiter w Nowym Meksyku. Projekt jest częścią szerszej inicjatywy AI Stargate, rozwijanej przez Blue Owl. Oracle dąży do odroczenia płatności, jeśli obiekt nie zacznie działać do 2028 roku, powołując się na przeszkody regulacyjne i lokalny sprzeciw, choć twierdzi, że projekt przebiega zgodnie z planem.

Płynność i zależność od dużych klientów

Eksperci ankietowani przez CNBC wskazują jako kluczowe ryzyka wysoką kapitałochłonność, dostęp do energii elektrycznej, systemów chłodzenia i infrastruktury sieciowej. Sektor zależy również od ograniczonego grona dużych najemców technologicznych oraz jest narażony na ryzyko opóźnień w budowie, refinansowania, starzenia się technologii i stałych kosztów modernizacji.

Udział inwestorów detalicznych w takich inwestycjach jest obecnie ograniczony: około 94% akcji BXDC należy do inwestorów instytucjonalnych. Specjaliści ostrzegają również, że prywatne fundusze infrastruktury cyfrowej mogą mieć ograniczenia dotyczące umorzeń, dlatego dostęp do funduszu nie zawsze oznacza możliwość szybkiego odzyskania pieniędzy.

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