Na Cyprze tylko 1,8% mieszkań z dwiema lub trzema sypialniami wystawionych na sprzedaż w Limassolu kosztuje do 256 tys. euro. Jest to szacunkowy budżet hipotetycznego gospodarstwa domowego o średnich dochodach, wynika z badania firmy analityki nieruchomości Ask Wire, o którym informuje Cyprus Mail.

Badacze porównali ceny w ogłoszeniach na platformie Bazaraki na początku października z wyliczeniami siły nabywczej opartymi na danych Cypryjskiego Urzędu Statystycznego dotyczących mediany wynagrodzeń. Po weryfikacji danych Ask Wire przeanalizowała 25 550 aktywnych ogłoszeń na terytoriach Cypru kontrolowanych przez rząd, z czego 17 532 dotyczyły mieszkań z dwiema lub trzema sypialniami.

Model budżetu rodziny

Firma zamodelowała gospodarstwo domowe składające się z dwojga pracujących dorosłych i dwojga dzieci na utrzymaniu. Założono, że każde z dorosłych otrzymuje szacunkowe medianowe wynagrodzenie, rodzina nie ma innych niespłaconych kredytów i może uzyskać kredyt hipoteczny na 25 lat przy rocznej stopie 3,24%.

W takich warunkach łączny miesięczny dochód brutto gospodarstwa domowego wyniósłby około 4 503 euro, a dochód netto — 3 988 euro. Jeśli na kredyt hipoteczny przeznaczano by 25% dochodu netto, miesięczna rata wyniosłaby około 997 euro, a maksymalna cena nieruchomości — 255 995 euro. Taki zakup wymagałby również wkładu własnego w wysokości 51 199 euro, czyli 20% wartości nieruchomości, bez uwzględnienia innych kosztów.

Ask Wire podkreśliła, że przeznaczenie 25% dochodu netto na spłaty jest założeniem modelu, a nie limitem ustanowionym przez Bank Centralny Cypru ani gwarancją zatwierdzenia kredytu hipotecznego.

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Różnice między dystryktami

Najwyższy odsetek mieszkań z dwiema lub trzema sypialniami mieszczących się w budżecie odnotowano w Nikozji — 59,6%. W Famaguście wskaźnik wyniósł 58,6%, a w Larnace — 48,1%. W Pafos poniżej ustalonego progu znalazło się 9,6% mieszkań, a w Limassolu — 1,8%.

W Limassolu dostępnych według modelu było 111 z 4 294 mieszkań z dwiema sypialniami, czyli 2,6%. Wśród mieszkań z trzema sypialniami kryterium cenowe spełniło zaledwie siedem z 2 376 ofert — 0,3%. Dyrektor generalny Ask Wire Pavlos Loizou stwierdził, że problem Limassolu nie polega na niedoborze podaży, lecz na rosnącej przepaści między cenami mieszkań a siłą nabywczą pracowników najemnych.

Oddzielne domy, zwłaszcza z trzema sypialniami, również pozostają w dużej mierze niedostępne. W ramach szacunkowego budżetu w Nikozji było 65 z 480 takich domów, w Pafos — 17 z 993, a w Limassolu — 16 z 1 279.

Według oceny Ask Wire, jeśli po wydatkach i utworzeniu rezerwy finansowej rodzina ma 40 tys. euro dostępnych środków, jej całkowity budżet na zakup nieruchomości spada do 200 tys. euro. Firma zastrzegła również, że dane o wynagrodzeniach w modelu są szacunkowe, a ceny w ogłoszeniach mogą nie odpowiadać ostatecznym cenom transakcji ani faktycznej dostępności nieruchomości.

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