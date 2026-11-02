在塞浦路斯，利马索尔待售的两居室或三居室公寓中，仅有1.8%的价格不超过25.6万欧元。这是一户收入处于平均水平的假设家庭的估算预算，房地产数据分析公司Ask Wire的一项研究显示，Cyprus Mail对此进行了报道。

研究人员将10月初Bazaraki平台上的挂牌价格，与基于塞浦路斯统计局工资中位数数据得出的购买力计算结果进行了比较。经数据核查后，Ask Wire分析了塞浦路斯政府控制地区的25,550条有效房源，其中17,532条涉及两居室或三居室住房。

家庭预算模型

该公司模拟了一个由两名就业成年人和两名受抚养子女组成的家庭。模型假定每名成年人均获得估算的工资中位数，家庭没有其他未偿还贷款，并且能够以3.24%的年利率获得期限为25年的抵押贷款。

在这些条件下，该家庭的月度税前总收入约为4,503欧元，税后收入为3,988欧元。若将税后收入的25%用于偿还抵押贷款，月供约为997欧元，房产最高价格为255,995欧元。此类购房还需要51,199欧元的首付款，即房产价值的20%，未计入其他费用。

Ask Wire强调，将税后收入的25%用于还款是该模型的一项假设，并非塞浦路斯中央银行设定的上限，也不保证抵押贷款会获批。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

各区差异

在预算范围内的两居室或三居室公寓占比最高的是尼科西亚，为59.6%。法马古斯塔的该比例为58.6%，拉纳卡为48.1%。帕福斯有9.6%的公寓低于设定门槛，利马索尔则为1.8%。

按照该模型，利马索尔4,294套两居室公寓中有111套可负担，占2.6%。在三居室公寓中，2,376套房源仅有7套符合价格标准，占0.3%。Ask Wire首席执行官帕夫洛斯·洛伊祖表示，利马索尔的问题不在于供应不足，而在于住房价格与雇员购买力之间的差距不断扩大。

独栋住宅，尤其是三居室住宅，也依然难以负担。在估算预算范围内，尼科西亚480套此类住宅中有65套，帕福斯993套中有17套，利马索尔1,279套中有16套。

Ask Wire估计，如果家庭在支付各项开支并建立财务储备后拥有4万欧元可用资金，其购买房地产的总预算将降至20万欧元。该公司还警告称，模型中的工资数据为估算值，而挂牌价格可能不反映最终成交价格或房产的实际可售情况。

关注我们在