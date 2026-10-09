В США акции Blackstone Digital Infrastructure Trust (BXDC), нового инвестиционного фонда недвижимости, ориентированного на дата-центры, снизились примерно на 16% после дебюта в середине мая. Blackstone продал 87,5 млн акций по 20 долларов, однако в четверг их цена закрылась ниже 17 долларов, сообщает CNBC.

BXDC торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже и должен предоставить инвесторам доступ к инфраструктуре для развития искусственного интеллекта. Blackstone сосредоточивается на дата-центрах на сформировавшихся рынках, в частности в Северной Вирджинии и Далласе. Компания оценивает рынок таких объектов в 300 млрд долларов, а потенциальный доступный рынок для своего бизнеса — более чем в 1 трлн долларов в течение следующих нескольких лет. В то же время, по данным CNBC, BXDC еще не развернул капитал в инвестиции.

Политические и проектные риски

Инвестиции в дата-центры сталкиваются с усилением общественного и политического сопротивления. По данным опроса Gallup, 70% американцев не поддерживают строительство дата-центра в своем районе. В июле штат Нью-Йорк первым ввел мораторий на новые согласования для гипермасштабных дата-центров, а в августе губернатор Техаса Грег Эбботт распорядился остановить новые согласования.

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В конце сентября акции Oracle упали на 4% после того, как компания направила уведомление о форс-мажоре в отношении кампуса дата-центров Project Jupiter в Нью-Мексико. Проект входит в более широкую AI-инициативу Stargate, которую развивает Blue Owl. Oracle стремится отложить выплаты, если объект не заработает к 2028 году, ссылаясь на регуляторные препятствия и местное сопротивление, хотя заявляет, что проект идет по плану.

Ликвидность и зависимость от крупных клиентов

Эксперты, опрошенные CNBC, называют среди ключевых рисков высокую капиталоемкость, доступ к электроэнергии, системам охлаждения и сетевой инфраструктуре. Сектор также зависит от ограниченного круга крупных технологических арендаторов и несет риски задержек строительства, рефинансирования, технологического устаревания и постоянных расходов на обновление.

Участие розничных инвесторов в таких инвестициях сейчас ограничено: около 94% акций BXDC принадлежат институциональным инвесторам. Специалисты также предупреждают, что частные фонды цифровой инфраструктуры могут иметь ограничения на выкуп средств, поэтому доступ к фонду не всегда означает возможность быстро вернуть деньги.

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