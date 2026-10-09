Blackstone数据中心REIT自5月上市以来下跌16%——CNBC

在美国，专注于数据中心的新房地产投资信托基金Blackstone Digital Infrastructure Trust（BXDC）股价自5月中旬上市以来下跌约16%。Blackstone以每股20美元出售了8750万股，但周四其收盘价低于17美元，CNBC报道。

BXDC在纽约证券交易所交易，旨在让投资者获得支持人工智能发展的基础设施投资渠道。Blackstone专注于成熟市场的数据中心，包括北弗吉尼亚州和达拉斯。该公司估计此类设施的市场规模为3000亿美元，其业务在未来几年的潜在可服务市场超过1万亿美元。与此同时，据CNBC报道，BXDC尚未将资本投入投资项目。

政治和项目风险

数据中心投资正面临日益增强的公众和政治阻力。根据盖洛普的一项调查，70%的美国人不支持在其所在地区建设数据中心。7月，纽约州率先对超大规模数据中心的新审批实施暂停令；8月，得克萨斯州州长格雷格·阿博特下令暂停新的审批。

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9月底，在公司就新墨西哥州Project Jupiter数据中心园区发出不可抗力通知后，Oracle股价下跌4%。该项目是由Blue Owl推进的更广泛Stargate人工智能计划的一部分。Oracle寻求在该设施未能于2028年前投入运营的情况下推迟付款，理由是监管障碍和当地反对意见，不过该公司表示项目正按计划推进。

流动性与对大客户的依赖

接受CNBC采访的专家将高资本密集度、获得电力、冷却系统和网络基础设施的条件列为主要风险。该行业还依赖数量有限的大型科技租户，并面临建设延误、再融资、技术过时以及持续升级成本的风险。

散户目前对这类投资的参与有限：BXDC约94%的股份由机构投资者持有。专家还警告称，私募数字基础设施基金可能对赎回资金设限，因此获得基金投资渠道并不总是意味着能够迅速取回资金。

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