Рынок офисной недвижимости США зафиксировал пятый подряд квартал положительного чистого поглощения площадей: в третьем квартале арендаторы добавили 6 млн квадратных футов офисов. В то же время предложение новых помещений сокращается быстрее, чем восстанавливается спрос, сообщает CNBC со ссылкой на отчет JLL.

Меньше новых офисов

В третьем квартале на рынок вывели лишь 3,5 млн квадратных футов новых офисных площадей — это соответствует почти рекордно низкому показателю предыдущего квартала. Одновременно 9,6 млн квадратных футов офисов были выведены из фонда из-за переоборудования или реконструкции. С конца 2023 года общий офисный фонд страны сократился на 45 млн квадратных футов.

Сейчас в США строится лишь 23 млн квадратных футов офисных помещений. Особенно ограничено предложение офисов высшего класса: JLL назвала эту тенденцию «бегством к дефициту». На фоне нехватки таких помещений арендные ставки начали расти.

Аренда дорожает

Эффективные арендные ставки для офисных помещений высшего класса первого поколения превысили показатель третьего квартала 2025 года более чем на 20%. Дефицит таких помещений вынуждает часть арендаторов переходить в офисы второго поколения, где ставки за год выросли на 10%.

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Работодатели также расширяют арендуемые площади: новые подписанные договоры предусматривают в среднем увеличение занимаемого пространства на 13%. Два года назад на рынке офисов преобладала тенденция к сокращению площадей.

Спрос в разных городах

Технологический сектор обеспечил наивысшее чистое поглощение офисных площадей в Сан-Франциско и Остине. На рынках Sun Belt также наблюдался высокий спрос, а меньшие рынки восстановились примерно до 95% объемов аренды 2019 года.

Генеральный директор Walker & Dunlop Вилли Уокер отметил, что объемы офисного строительства в этом году составляют около 9% от обычного годового уровня. По его словам, нехватка инвестиционного капитала сдерживает запуск новых проектов, несмотря на сокращение предложения и рост спроса.

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