新办公空间短缺之际，美国办公需求上升——CNBC

美国办公房地产市场连续第五个季度录得正净吸纳量：第三季度，租户新增了600万平方英尺办公空间。与此同时，新办公场所供应的收缩速度快于需求复苏速度，CNBC报道，并援引仲量联行（JLL）的一份报告。

新办公空间减少

第三季度仅有350万平方英尺的新办公面积投放市场，这与上一季度接近历史低位的水平相当。与此同时，960万平方英尺办公空间因改造或重建而退出存量。自2023年底以来，全国办公空间总存量已减少4500万平方英尺。

目前，美国仅有2300万平方英尺办公场所正在建设中。最高等级办公空间的供应尤为有限：仲量联行将这一趋势称为“逃向稀缺”。在此类场所短缺的背景下，租金开始上涨。

租金上涨

第一代最高等级办公场所的有效租金比2025年第三季度的水平高出20%以上。此类场所的短缺迫使部分租户转向第二代办公空间，其租金同比上涨10%。

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雇主也在扩大租赁面积：新签署的合同平均规定所占空间增加13%。两年前，办公市场以缩减面积的趋势为主。

不同城市的需求

科技行业在旧金山和奥斯汀实现了最高的办公空间净吸纳量。Sun Belt市场也观察到强劲需求，而较小市场已恢复至2019年租赁规模的约95%。

Walker & Dunlop首席执行官威利·沃克指出，今年的办公建设规模约为正常年度水平的9%。他说，尽管供应收缩、需求增长，投资资本不足仍在抑制新项目的启动。

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