美国浮动利率抵押贷款需求占比升至10.5%——CNBC

美国浮动利率抵押贷款（ARM）需求占比升至10.5%，为2025年10月以来的最高水平。随着抵押贷款成本上升，借款人越来越多地选择此类贷款，试图降低每月还款额，CNBC报道。

利率上升

贷款金额不超过832,750美元的30年期固定利率抵押贷款平均合同利率一周内从7.49%升至7.50%。对于首付比例为20%的贷款，包括贷款发放手续费在内的点数从0.84降至0.83。该利率比一年前高出逾一个百分点。

根据美国抵押贷款银行家协会的数据，抵押贷款申请总量较前一周下降，且比去年同期低37.5%。上周抵押贷款利率达到近三年来的最高水平。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

再融资和购房需求下降

住房贷款再融资申请一周内减少0.4%，较去年同期减少56%。用于购房的抵押贷款申请数量一周内下降4%，较一年前同一周下降16%。

ARM贷款通常提供较低利率，并可能规定最长10年的固定利率。此后，利率会随未来利率水平而变化，因此此类贷款被认为风险更高。

市场上的住房供应增加，但主要集中在较高价格区间。供应增加并非源于新挂牌房源，而是由于销售放缓，而房价仍在继续上涨。根据全国房地产经纪人协会的评估，8月和9月是当年房屋销售最慢的两个月。

关注我们在