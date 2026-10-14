В США доля спроса на ипотечные кредиты с плавающей процентной ставкой (ARM) выросла до 10,5% — это самый высокий показатель с октября 2025 года. Заемщики все чаще выбирают такие кредиты, пытаясь сократить ежемесячные платежи на фоне удорожания ипотеки, сообщает CNBC.

Ставки растут

Средняя контрактная ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой для займов на сумму до 832 750 долларов выросла за неделю с 7,49% до 7,50%. Для кредитов с первоначальным взносом в 20% количество пунктов, включая комиссию за оформление, снизилось с 0,84 до 0,83. Ставка была более чем на один процентный пункт выше, чем годом ранее.

По данным Mortgage Bankers Association, общий объем заявок на ипотеку за неделю сократился по сравнению с предыдущей неделей и был на 37,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Ипотечные ставки на прошлой неделе достигли самого высокого уровня почти за три года.

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Спрос на рефинансирование и покупку жилья падает

Заявки на рефинансирование жилищных кредитов за неделю уменьшились на 0,4%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 56%. Количество заявок на ипотеку для покупки жилья снизилось на 4% за неделю и на 16% по сравнению с аналогичной неделей годом ранее.

ARM-кредиты обычно предлагают более низкую ставку и могут предусматривать фиксированную ставку на срок до 10 лет. После этого она меняется в зависимости от будущего уровня процентных ставок, поэтому такие займы считаются более рискованными.

На рынке стало больше предложений жилья, однако преимущественно в более высоком ценовом сегменте. Увеличение предложения связано не с новыми объявлениями, а с более медленными продажами, тогда как цены на жилье продолжают расти. По оценке Национальной ассоциации риелторов, август и сентябрь стали двумя самыми медленными месяцами года для продажи жилья.

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