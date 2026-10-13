В Англии новая программа поддержки покупателей первого жилья Your First Home может увеличить годовой объём введённого жилья девелопера Bellway примерно на 10%. Об этом заявил генеральный директор компании Джейсон Ханимен, сообщает The Guardian.

Условия программы

Программа будет действовать только в Англии и предназначена для людей, которые планируют приобрести первое жильё в новостройке — квартиру или дом. Покупателям будут предлагать обеспеченный государственной гарантией заём в размере 20% стоимости покупки. Минимальный первоначальный взнос составит 2,5%.

Также предусмотрены ограничения по доходам домохозяйств, чтобы исключить из программы людей с высокими зарплатами, и лимиты стоимости жилья. Полные условия, в том числе дату запуска, как ожидается, канцлер Джон Хили объявит в бюджете 28 октября.

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Ожидания Bellway

По словам Ханимена, в краткосрочной перспективе программа может сдержать рынок, поскольку часть потенциальных покупателей первого жилья может отложить покупку до её запуска. В то же время, опираясь на предыдущий опыт программ помощи покупателям, он считает, что Your First Home вместе с восстановлением рынка может вернуть Bellway к показателю не менее 10 тысяч завершённых домов в год. Это может произойти в 12-месячный период, который начнётся не ранее сентября следующего года.

В текущем году Bellway планирует построить от 9 тысяч до 9,4 тысячи домов против 9 695 годом ранее. Компания объясняет более низкий прогноз меньшим портфелем предварительных заказов, давлением на спрос и ростом строительных затрат на 3–4%. Её портфель заказов насчитывает 4 981 дом общей стоимостью 1,4 млрд фунтов стерлингов, тогда как годом ранее он составлял 5 285 домов на 1,5 млрд фунтов.

Выручка Bellway за год до 31 августа выросла на 13%, до 3,16 млрд фунтов стерлингов, а базовая прибыль до налогообложения — на 5,7%, до 305,7 млн фунтов. Акции компании во вторник выросли на 2%, однако с начала года всё ещё потеряли более четверти стоимости.

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