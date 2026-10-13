W Anglii nowy program wsparcia dla kupujących pierwsze mieszkanie Your First Home może zwiększyć roczną liczbę oddawanych do użytku domów przez dewelopera Bellway o około 10%. Poinformował o tym dyrektor generalny spółki Jason Honeyman, podaje The Guardian.

Warunki programu

Program będzie działał wyłącznie w Anglii i będzie przeznaczony dla osób planujących zakup pierwszego lokum w nowej inwestycji — mieszkania lub domu. Kupującym będzie oferowana pożyczka zabezpieczona gwarancją państwową w wysokości 20% wartości zakupu. Minimalny wkład własny będzie wynosił 2,5%.

Przewidziano również ograniczenia dochodów gospodarstw domowych, aby wykluczyć z programu osoby z wysokimi zarobkami, a także limity cen nieruchomości. Pełne warunki, w tym data uruchomienia, ma ogłosić kanclerz John Healey w budżecie 28 października.

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Oczekiwania Bellway

Według Honeymana w krótkiej perspektywie program może hamować rynek, ponieważ część potencjalnych nabywców pierwszego lokum może odłożyć zakup do czasu jego uruchomienia. Jednocześnie, opierając się na wcześniejszych doświadczeniach z programami wsparcia kupujących, uważa on, że Your First Home wraz z ożywieniem rynku może przywrócić Bellway poziom co najmniej 10 tys. ukończonych domów rocznie. Może to nastąpić w 12-miesięcznym okresie, który rozpocznie się nie wcześniej niż we wrześniu przyszłego roku.

W bieżącym roku Bellway planuje wybudować od 9 tys. do 9,4 tys. domów wobec 9 695 rok wcześniej. Spółka wyjaśnia niższą prognozę mniejszym portfelem zamówień, presją na popyt oraz wzrostem kosztów budowy o 3–4%. Jej portfel zamówień obejmuje 4 981 domów o łącznej wartości 1,4 mld funtów szterlingów, podczas gdy rok wcześniej wynosił 5 285 domów o wartości 1,5 mld funtów.

Przychody Bellway za rok do 31 sierpnia wzrosły o 13%, do 3,16 mld funtów szterlingów, a bazowy zysk przed opodatkowaniem — o 5,7%, do 305,7 mln funtów. Akcje spółki wzrosły we wtorek o 2%, jednak od początku roku nadal straciły ponad jedną czwartą wartości.

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