W Stanach Zjednoczonych udział popytu na kredyty hipoteczne o zmiennej stopie procentowej (ARM) wzrósł do 10,5% — to najwyższy poziom od października 2025 roku. Kredytobiorcy coraz częściej wybierają takie kredyty, próbując obniżyć miesięczne raty w obliczu rosnących kosztów hipotecznych, informuje CNBC.

Stopy rosną

Średnia stopa kontraktowa dla 30-letnich kredytów hipotecznych o stałej stopie, dla pożyczek do 832 750 dolarów, wzrosła w ciągu tygodnia z 7,49% do 7,50%. W przypadku kredytów z 20-procentowym wkładem własnym liczba punktów, w tym opłata za udzielenie kredytu, spadła z 0,84 do 0,83. Stopa była o ponad jeden punkt procentowy wyższa niż rok wcześniej.

Według Mortgage Bankers Association łączna liczba wniosków o kredyty hipoteczne spadła w porównaniu z poprzednim tygodniem i była o 37,5% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stopy hipoteczne w ubiegłym tygodniu osiągnęły najwyższy poziom od niemal trzech lat.

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Popyt na refinansowanie i zakup mieszkań spada

Wnioski o refinansowanie kredytów mieszkaniowych zmniejszyły się w ciągu tygodnia o 0,4%, a w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku — o 56%. Liczba wniosków o kredyty hipoteczne na zakup mieszkania spadła o 4% w ciągu tygodnia i o 16% w porównaniu z analogicznym tygodniem rok wcześniej.

Kredyty ARM zazwyczaj oferują niższą stopę i mogą przewidywać stałą stopę przez okres do 10 lat. Po tym czasie zmienia się ona zależnie od przyszłego poziomu stóp procentowych, dlatego takie pożyczki są uznawane za bardziej ryzykowne.

Na rynku jest więcej ofert mieszkań, ale głównie w wyższym segmencie cenowym. Wzrost podaży nie wynika z nowych ogłoszeń, lecz z wolniejszej sprzedaży, podczas gdy ceny mieszkań nadal rosną. Według National Association of Realtors sierpień i wrzesień były dwoma najwolniejszymi miesiącami roku pod względem sprzedaży mieszkań.

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