在英格兰，面向首次购房者的新支持计划Your First Home可能使开发商Bellway每年的住房交付量增加约10%。该公司首席执行官杰森·哈尼曼表示，《卫报》报道。

计划条件

该计划将仅在英格兰实施，面向计划购买新建住宅中首套住房的人士——公寓或房屋。购房者将获得由国家担保的贷款，金额为购房价格的20%。最低首付款为2.5%。

该计划还将设置家庭收入限制，以将高收入者排除在外，并对房价设定上限。预计财政大臣约翰·希利将在10月28日的预算案中公布完整条件，包括启动日期。

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Bellway的预期

哈尼曼表示，短期内该计划可能会抑制市场，因为部分潜在的首次购房者可能会推迟购买，等待计划启动。不过，基于此前购房者援助计划的经验，他认为，Your First Home与市场复苏相结合，可能使Bellway恢复至每年至少完成1万套住房的水平。这可能发生在不早于明年9月开始的12个月期间内。

Bellway计划在本年度建造9000至9400套住房，而上一年为9695套。该公司将较低的预测归因于预售订单储备较少、需求承压以及建筑成本上涨3%至4%。其订单储备包括4981套住房，总价值14亿英镑；而一年前为5285套，价值15亿英镑。

截至8月31日的一年中，Bellway营收增长13%，至31.6亿英镑；基础税前利润增长5.7%，至3.057亿英镑。该公司股价周二上涨2%，但自年初以来仍下跌超过四分之一。

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