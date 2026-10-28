„Pralnia” Artema Shila: jak radzi sobie 365 STUDIO po skandalu korupcyjnym

W obliczu skandali korupcyjnych, które ogarnęły kraj w ostatnich miesiącach, pojawiło się kluczowe dla Ukraińców pytanie: jakie jest ich rzeczywiste podejście do korupcjonistów? Dlaczego w kraju panuje tak duża lojalność wobec przedsiębiorstw różnej rangi, które istnieją wyłącznie po to, by legalizować skradzione pieniądze i nie mają nic wspólnego ze stabilnością gospodarczą państwa? W końcu dlaczego w kraju, w którym trwa wojna, nadal nie funkcjonuje instytucja reputacji?

Te bynajmniej nie retoryczne pytania powróciły do debaty publicznej w świetle sprawy byłego doradcy Biura Prezydenta, byłego wysokiego rangą urzędnika Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz osoby objętej licznymi dochodzeniami prowadzonymi przez UA.NEWS – Artema Szila. 13 października okazało się, że przyznał się do winy w sprawie malwersacji w „Ukrzaliznyci” i zawarł ugodę z prokuraturą, czyli wskazał swoich wspólników i współorganizatorów oszustwa. Dzięki temu Szilo uniknął więzienia, w którym miałby spędzić osiem lat.

Podobnie jak w sprawie dotyczącej protekcji „urzędników” przez wysokich rangą urzędników Biura Prokuratora Generalnego, również i tutaj pojawia się „Musa”. W tej roli występuje była żona Artema Szyło – Iryna Popowa, która według śledczych z NABU poprzez swój biznes kosmetyczny legalizowała skradzione miliony. Co ciekawe, rozgłos wokół tej sprawy nie przeszkodził sieci salonów kosmetycznych 365 STUDIO w dalszym promowaniu swojej marki poprzez modnych ambasadorów i współpracę z nimi, jakby żadnych skandali korupcyjnych w ogóle nie było.

UA.News opowiada o powiązaniach między malwersacjami w „Ukrzaliznicy”, naciskami na uczciwy biznes, „sukcesem” w czasie wojny oraz celebrytami, którzy promują marki, nie przejmując się pochodzeniem pieniędzy w tych projektach.

Majątek

rodzinny Artema Szyla



Ta afera korupcyjna wyszła na jaw już w 2022 roku, kiedy dziennikarze Bihus.Info odkryli, że Artem Shil i jego żona Iryna Popowa posiadają majątek o wartości 4 mln dolarów, choć później okazało się, że w rzeczywistości aktywów było więcej. Wśród zarejestrowanego majątku znaleźli budynek w centrum Kijowa, w którym żona byłego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa Ukrainy otworzyła luksusowy salon kosmetyczny.



Wówczas Szilo tłumaczył, że zdobył te aktywa dzięki działalności gospodarczej prowadzonej jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (FOP). Po opublikowaniu dziennikarskiego śledztwa małżonkowie złożyli wniosek o rozwód, a wszystkie aktywa zostały przepisane na żonę Szila – Irynę. Później były urzędnik przeniósł na nią również swoją kancelarię prawną. Niezwykły talent biznesowy żony byłego funkcjonariusza SB ujawnił się w czasie wojny na pełną skalę. Nie mogło to umknąć uwadze dziennikarzy śledczych.

„Jednoosobowa działalność gospodarcza jego żony Iryny mogła rywalizować o miano najpopularniejszego salonu w stolicy. Iryna rozwijała sieć pod marką 365 STUDIO. Salony rosły jak grzyby po deszczu, mimo wszystko: wbrew zdrowemu rozsądkowi biznesowemu, a nawet pomimo narzekań założycielki, że interesy idą słabo. Sam Szyło opowiadał, że ten biznes ledwo się utrzymuje z powodu wojny. Elitarna klientela wyjechała za granicę. Jednak jednocześnie za pośrednictwem jednoosobowej działalności gospodarczej żony nadal przepływały miliony. Wystarczały one między innymi na rozbudowę firmy oraz na urządzanie wielkiego, ekstrawaganckiego salonu w nie mniej ekstrawaganckim kompleksie mieszkaniowym na Obolonie. „Biznes, który ledwo oddycha, ale jednocześnie się rozwija” — czytamy w artykule Bihus.Info.

Warto tu przypomnieć jeden fakt. Od sierpnia 2022 roku do marca 2024 roku Artem Szyło kierował w SBU Głównym Zarządem ds. Ochrony Kontrwywiadowczej Obiektów Infrastruktury Krytycznej oraz Przeciwdziałania Finansowaniu Terroryzmu, a także nadzorował obszar kontrwywiadu gospodarczego. W tym okresie ukraiński biznes zgłaszał nasilającą się presję ze strony organów ścigania, w szczególności Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Rok 2023 okazał się rekordowy pod względem liczby wszczętych postępowań karnych przeciwko przedsiębiorstwom – 43 138 spraw. Jest to najwyższy wskaźnik od 2012 roku.

W tym samym czasie imperium biznesowe byłej żony wysokiego rangą urzędnika Służby Bezpieczeństwa Ukrainy „kwitło, pachniało i nie znało zmartwień”. Dziennikarze zauważają:

„W czasach, gdy Szyło kierował SBU, ochrona bezpieczeństwa gospodarczego w praktyce, bez przesady, przekształcała się w nieustanną presję na biznes. W tym okresie znacznie częściej pojawiały się wiadomości o przeszukaniach i sprawach karnych przeciwko znanym przedsiębiorcom…Podczas gdy biznes zbierał się do kupy po nieustannych „maskowych przedstawieniach”, Szilo zgarniał tak ogromne sumy pieniędzy, że wydawało się, iż nie wie już, gdzie je podziać”.

Według wersji NABU i SAP pieniądze pochodzące z machinacji korupcyjnych inwestowano w elitarne nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kijowie oraz w biznes kosmetyczny żony.

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Co łączy „Ukrzaliznycę” z salonami kosmetycznymi 365 STUDIO



Śledczy z NABU i SAP ustalili, że grupa przestępcza pod kierownictwem Artema Szyla przywłaszczyła sobie środki przeznaczone na zakup kabli i transformatorów dla „Ukrzaliznyci”, a następnie zalegalizowała ponad 175 mln hrywien.

Grupa ta faktycznie przekształciła się w nieformalne „zaplecze” „Ukrzaliznyci”, które kontrolowało zamówienia w zamian za „łapówki” w wysokości 5–7% wartości kontraktów. Pieniądze wyprowadzano pod pozorem „opłat za usługi salonów kosmetycznych”. W sumie w machinacje zaangażowano co najmniej 16 osób: urzędników UZ, prawników, księgowych i krewnych. Dziennikarze śledczy przypominają o roli, jaką w tym schemacie odegrała sieć 365 STUDIO: „Firma kosmetyczna żony Artema Shila przepuściła przez siebie prawie 18 mln hrywien właśnie po to, by Shil mógł wyprać te pieniądze pod pozorem przychodów”. Oto wyjaśnienie, jak firma może ledwo wiązać koniec z końcem, a jednocześnie odnosić ogromne sukcesy. Tak się dzieje, gdy twoja firma to „pralnia”.

Warto

tutaj wyjaśnić, czym jest legalizacja (pranie) majątku. Jest to proces przekształcania „brudnych” aktywów, pochodzących z przestępstwa, w takie, które wyglądają na całkowicie legalne. Główna idea polega na tym, aby przestępca mógł swobodnie korzystać z tych środków w prawdziwym życiu, nie budząc podejrzeń organów ścigania.

Klasyczny schemat składa się z trzech etapów: wprowadzenia „brudnych” pieniędzy do systemu; zacierania śladów poprzez transakcje; oraz zwrotu w postaci „czystego” dochodu. Może to być zwykły zakup nieruchomości lub zmiana formy pieniędzy (na przykład zamiana gotówki na kryptowalutę). Schematy te niekoniecznie muszą być skomplikowane lub zawiłe.

Do „prania” często wykorzystuje się fikcyjne firmy lub prawdziwe przedsiębiorstwa o dużym obrocie gotówkowym, na przykład restauracje, myjnie samochodowe, lokale rozrywkowe itp.

Do rzeczywistej kasy takiego lokalu po prostu dodaje się brudną gotówkę. W sprawozdaniach wykazuje się, że restauracja obsłużyła dwa razy więcej klientów niż w rzeczywistości. Z tych pieniędzy płacone są podatki, a same stają się w pełni legalnym zyskiem netto właściciela.

Od czasu do czasu na Ukrainie zatrzymuje się i sądzi uczestników schematów służących korupcji, malwersacjom budżetowym i szarej strefie. W szczególności art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy przewiduje odpowiedzialność karną za legalizację (pranie) mienia uzyskanego w sposób przestępczy.



365 STUDIO w centrum głośnych skandali



O tym, że pieniądze Artema Szyło były prane za pośrednictwem salonów kosmetycznych 365 STUDIO, wiadomo było już od 2024 roku, po zatrzymaniu byłego urzędnika i przeszukaniach w jego domu. Wtedy też szereg mediów próbowało dostać się do salonów i dowiedzieć się, jak właściwie działa biznes Popowej. Doprowadziło to do skandali.

Ekipa telewizyjna TSN opisała swoje wrażenia z wizyty w sieci: „W salonie wita nas troje pracowników, stoisko z kosmetykami oraz bar z napojami alkoholowymi. Ceny usług są znacznie wyższe od średnich w mieście. Na przykład prosta fryzura damska kosztuje półtora tysiąca hrywien. Męska – o sto hrywien drożej. Nie widzieliśmy ani jednego klienta”.

W NABU potwierdzono przypuszczenia dziennikarzy: sieć salonów byłej żony Shila, przy braku klientów, przynosiła straty i służyła jedynie jako przykrywka do prania pieniędzy. Zgodnie z dokumentacją księgową i sprawozdaniami finansowymi firmy Iryny Popowej znaczne środki mogły być rzekomo legalizowane poprzez sprzedaż usług i produktów szeregu marek kosmetycznych za pośrednictwem salonów 365 STUDIO oraz sklepu internetowego, jednak w rzeczywistości praktycznie cała sprzedaż kosmetyków i usług miała miejsce wyłącznie na papierze.



W materiale TSN dziennikarze przeanalizowali nie tylko działalność gospodarczą, ale także styl życia Iryny Popowej i jej wydatki, typowe dla zwykłej przedsiębiorczyni. Jako najciekawsze elementy wymieniono naszyjnik Bulgari za prawie 50 tys. dolarów, a także pierścionek tej samej marki za prawie 10 tys. dolarów. Sądząc po zdjęciach w mediach społecznościowych, prawdopodobnie biżuteria ta pojawiła się w posiadaniu przedsiębiorczyni w latach pełnej wojny, już po 2022 roku.



Dziennikarze zapytali również, w jaki sposób Irina Popowa prowadzi działalność gospodarczą, skoro nieustannie przebywa w zagranicznych podróżach i na wakacjach.

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365 STUDIO próbuje oczyścić swoją reputację



W branży kosmetycznej reakcje na skandal związany z pieniędzmi pochodzącymi z korupcji w 365 STUDIO były zróżnicowane. Z jednej strony część blogerów w mediach społecznościowych wyraziła oburzenie faktem, że salony kosmetyczne działały jako „pralnia pieniędzy”. Z drugiej strony niektóre gwiazdy uznały, że legalizacja pieniędzy skradzionych państwu nie stanowi aż tak dużego problemu, przynajmniej jeśli chodzi o ich reputację.



Pomimo wątpliwego pochodzenia kapitału 365 STUDIO, sieć nadal angażuje się w duże wydarzenia publiczne i współpracuje z wiodącymi ukraińskimi markami. Przytoczymy kilka takich partnerstw z ostatnich miesięcy.

We wrześniu 2026 roku salon kosmetyczny 365 STUDIO, należący do przedsiębiorczyni Iryny Popowej, wystąpił jako partner kosmetyczny pokazu kolekcji the COAT projektantki Katii Sylczenko w ramach Ukrainian Fashion Week. Udział tej budzącej wątpliwości firmy w tym wydarzeniu nie pozostawił obojętnymi miłośników mody.

Wśród partnerów 365 STUDIO znajduje się Sasza Vetrowa (Vetrova) – wizażystka, z którą w kwietniu 2026 roku sieć rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę współpracę (Autumn Rituals Menu / Make-up Evolution), w ramach której opracowano ofertę usług oraz program edukacyjny (warsztaty i mentoring) dla stylistów salonu.

Markę 365 STUDIO promuje również Nadija Kowerska – psychologka zajmująca się kwestiami kobiecymi, aktorka i dziennikarka telewizyjna. Pojawia się ona w mediach społecznościowych salonu kosmetycznego, dzieląc się krótkimi refleksjami, które mają przemawiać do odbiorców.



Wśród ostatnich współpracy 365 STUDIO — przemiany wizerunków dla aktorów teatru „Mur” w ramach przygotowań do nowego spektaklu „Graj, Marku”.



Na liście partnerów sieci znajduje się szereg marek kosmetycznych: SCULPTOR — marka partnerska, która regularnie organizuje wspólne działania i pop-upy, na przykład wręczyła certyfikaty na zabieg Extra Face podczas obchodów urodzin salonu; PureLift — marka innowacyjnych przenośnych gadżetów kosmetycznych, partner we wspólnych działaniach, w szczególności w ramach 365’s Summer Beauty Brunch i innych wydarzeń.

Jednym z wniosków płynących z głośnego skandalu korupcyjnego jest

zatem to, że 365 STUDIO, w kontekście historii z nielegalnymi pieniędzmi Artema Shila, próbuje teraz „wrzucić” te pieniądze w budowanie pozytywnego wizerunku własnej marki. To, na ile będzie to możliwe, zależy od dojrzałości społeczeństwa ukraińskiego, w tym również od klientów branży kosmetycznej. Od tego, w jakim kraju chcą żyć. Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby w kraju należącym do Unii Europejskiej sieć salonów kosmetycznych, podejrzana o legalizację pieniędzy pochodzących z korupcji, aktywnie promowała swoją markę poprzez ambasadorów i współpracę z innymi podmiotami. Byłoby to co najmniej poważnym zagrożeniem dla reputacji jej partnerów.

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