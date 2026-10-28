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На хвилі корупційних скандалів, які накрили країну за останні місяці, з’явилося принципове для українців питання: Як вони ставляться до корупціонерів насправді? Чому в країні висока лояльність до різного калібру бізнесів, які існують тільки для легалізації крадених грошей і не мають нічого спільного із економічною стійкістю держави? Зрештою, чому в країні, де триває війна, досі не діє інститут репутації?

Ці далеко не риторичні запитання повернулися до суспільного диспуту в світлі справи ексрадника Офісу президента, колишнього топпосадовця СБУ та фігуранта численних розслідувань UA.NEWS Артема Шила. 13 жовтня стало відомо, що він визнав винуватість у розкраданнях в «Укрзалізниці» та пішов на угоду зі слідством, тобто назвав своїх спільників та співорганізаторів схеми. Завдяки цьому Шило уникнув тюрми, де мав би сидіти вісім років.

Як і в справі про кришування «офісників» топпосадовцями Офісу генпрокурора, тут є своя «Муза». В її ролі виступає колишня дружина Артема Шила – Ірина Попова, через б’юті-бізнес якої, за версією детективів НАБУ, легалізувала накрадені мільйони. Цікаво, що розголос про цю справу не завадив мережі салонів краси 365 STUDIO продовжувати просування свого бренду через модних амбасадорів та колаборації, ніби жодних корупційних скандалів не було.

UA.News розповідає, як пов'язані розкрадання в «Укрзалізниці», тиск на чесний бізнес, «успішний успіх» посеред війни та селебриті, які просувають бренди, не переймачись походженням грошей у цих проєктах.



Сімейні активи Артема Шила



Публічно ця корупційна історія спливла ще у 2022 році, коли журналісти Bihus.Info знайшли в Артема Шила та його дружини Ірини Попової майна на $4 млн, хоча пізніше з’ясували, що активів насправді було більше. Серед зафіксованого майна – знайшли будівлю у центрі Києва, де дружина колишнього сбушника відкрила лакшері салон краси.



Тоді Шило пояснював, що здобув активи завдяки підприємницькій діяльності ФОП. А після оприлюднення журналістського розслідування подружжя подало на розлучення, всі активи переписали на дружину Шила — Ірину. Пізніше експосадовець оформив на неї ще й свою юридичну фірму. Неабиякий бізнес-талант дружини сбушника проявився під час повномасштабної війни. Це не могли обійти увагою журналісти-розслідувачі.

«ФОП його дружини Ірини міг змагатися за звання найуспішнішого салону столиці. Ірина розвивала мережу під брендом 365 STUDIO. Салони росли, як гриби після ядерного дощу, попри все: попри здоровий бізнесовий глузд, і навіть попри ниття засновниці, як туго йде бізнес. Сам Шило розповідав, що цей бізнес ледь животіє, бо війна. Клієнтура елітна повиїжджала за кордон. Але при цьому через ФОП дружини продовжували перекачувати мільйони. Яких вистачало, в тому числі, на масштабування бізнесу і на облаштування великого пафосного салону у не менш пафосному ЖК на Оболоні. Бізнес, який ледь дихає, але при цьому розширюється», — йдеться у матеріалі Bihus.Info.

Тут варто нагадати один факт. З серпня 2022 року по березень 2024 року Артем Шило в СБУ очолював Головне управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму та курував напрям економічної контррозвідки. У період український бізнес заявляв про посилений тиск правоохоронців, зокрема СБУ. 2023 рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу — 43 138 справ. Це найбільший показник з 2012 року.

У той же час бізнес-імперія колишньої дружини топпосадовця СБУ «цвіла, пахла і горя не знала». Журналісти зауважують:

«За часів Шила управління СБУ захист економічної безпеки на практиці без перебільшення перетворювався на нескінченний тиск на бізнес. На цей час новини про обшуки і кримінальні справи проти відомих підприємців значно почастішали…Поки бізнес вигрібав після безперервних маскі-шоу, Шило вигрібав таку кількість грошей лопатою, що вже, здається, не знав, куди їх пхати».

За версією НАБУ і САП, гроші із корупційних схем вкладали в елітну нерухомість в ОАЕ, Києві та у б’юті-бізнес дружини.

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Що спільного між «Укрзалізницею» та салонами краси 365 STUDIO



Слідчі НАБУ та САП встановили, що угруповання під керівництвом Артема Шила заволоділо коштами на закупівлю кабелів і трансформаторів для «Укрзалізниці», а потім легалізувало понад 175 млн грн.

Угруповання фактично перетворилося на неформальний «бек-офіс» УЗ, який контролював закупівлі за «відкати» в розмірі 5–7% від суми контрактів. Гроші виводили під виглядом «оплати послуг салонів краси». Загалом до махінацій залучили щонайменше 16 осіб: посадовців УЗ, юристів, бухгалтерів та родичів. Журналісти-розслідувачі нагадують про роль у цій схемі мережі 365 STUDIO: «Бюті-бізнес дружини Артема Шила прогнав через себе майже 18 млн грн саме на відмив Шилу під виглядом виручки. Ось вам і пояснення, як бізнес може ледве дихати і бути суперуспішним. Так буває, коли твій бізнес — «пральня».



Тут варто роз’яснити, що таке легалізація (відмивання) майна. Це процес перетворення «брудних» активів, отриманих від злочину, на такі, що виглядають цілком законними. Головна ідея полягає в тому, щоб злочинець міг вільно користуватися цими коштами в реальному житті, не викликаючи підозр у правоохоронних органів.

Класична схема складається з трьох етапів: введення «брудних» грошей у систему; заплутування слідів через транзакції; повернення як «чистого» доходу. Це може бути звичайна купівля нерухомості, зміна форми грошей (наприклад, переведення готівки у криптовалюту). Ці схеми не обов'язково складні чи заплутані.

Для «прання» часто використовують фіктивні фірми або реальний бізнес із великим обігом готівки, наприклад, ресторани, автомийки, розважальні заклади тощо.

До реальної каси такого закладу просто додають брудну готівку. У звітах показують, що ресторан обслуговував удвічі більше клієнтів, ніж насправді. З цих грошей сплачуються податки, і вони стають повністю легальним чистим прибутком власника.

Час від часу в Україні затримують та судять учасників схем, які обслуговують корупцію, розкрадання бюджету та тіньовий бізнес. Зокрема, стаття 209 Кримінального кодексу України встановлює кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.



365 STUDIO у центрі гучних скандалів



Про те, що гроші Артема Шило відмивалися через салони краси 365 STUDIO було відомо ще з 2024 року, після затримання експосадовця та обшуків у нього вдома. Тоді ж низка ЗМІ намагалася потрапити до салонів та з'ясувати, як все ж таки працює бізнес Попової. Це призвело до скандалів.

Знімальна група ТСН розповідала про враження від відвідин мережі: «У салоні нас зустрічають троє співробітників, стійка з продажу косметики та бар з алкогольними напоями. Вартість послуг – значно вища за середні по місту. Наприклад, проста жіноча стрижка коштує півтори тисячі гривень. Чоловіча – на сто гривень дорожча. Жодного клієнта ми не побачили».

У НАБУ підтвердили здогади журналістів: мережа салонів ексдружини Шила за відсутності клієнтів була збитковою і лише ширмою для відмивання коштів. Згідно з бухгалтерією та фінансовими звітами бізнесу Ірини Попової, значні кошти могли легалізуватися нібито від продажу послуг та товарів низки косметичних брендів через салони 365 STUDIO та інтернет-магазин, проте за фактом практично всі продажі косметики та послуг були лише на папері.



У матеріалі ТСН журналісти проаналізували не лише бізнес , а й стиль життя Ірини Попової та її витрати, як для звичайної підприємиці. Родзинкою назвали кольє Bulgari майже за $50 тис., а також перстень цього ж бренду за майже $10 тис. Судячи з фото у соцмережах, ймовірно, прикраси з'явилися у підприємиці в роки повномасштабної війни, вже після 2022 року.



Журналісти також поцікавилися, яким чином Ірина Попова веде бізнес, якщо постійно перебуває у закордонних вояжах та на відпочинку.

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365 STUDIO вибілює репутацію



У б'юті-сфері реакція на скандал навколо корупційних грошей 365 STUDIO була неоднорідною. З одного боку, у соцмережах частина блогерів обурилася тим, що салони краси працювали як «пральня». З іншого боку, деякі селебриті вирішили, що легалізація вкрадених у держави грошей не така вже й проблема, принаймні, для їхньої репутації.



Попри сумнівне походження капіталу 365 STUDIO, мережа продовжує інтегруватися у масштабні публічні заходи та співпрацювати з провідними українськими брендами. Згадуємо деякі такі партнерства за останні місяці.

У вересні 2026 року салон краси 365 STUDIO підприємиці Ірини Попової виступив beauty-партнером показу колекції the COAT дизайнерки Каті Сильченко в межах Ukrainian Fashion Week. Участь сумнівного бізнесу у цій події не залишила байдужими поціновувачів моди.

Серед партнерів 365 STUDIO — Саша Ветрова (Vetrova) — візажистка, з якою у квітні 2026 року мережа запустила масштабну колаборацію (Autumn Rituals Menu / Make-up Evolution), у рамках якої розроблено меню послуг та освітню програму (воркшопи та менторство) для майстрів салону.

Бренд 365 STUDIO просуває також Надія Коверська — жіноча психологиня, акторка і тележурналістка. Вона з'являється у соцмережі салону краси із короткими роздумами, які мають відгукнутися аудиторії.



Серед нещодавніх колаборацій 365 STUDIO — трансформації образів для акторів театру «Мур» у межах підготовки до нової вистави «Грай, Марку».



У переліку партнерів мережі є низка б’юті-брендів: SCULPTOR — бренд-партнер, який регулярно проводить спільні активності та поп-апи, наприклад, презентував сертифікати на Extra Face під час святкування дня народження салону; PureLift — бренд інноваційних портативних б’юті-гаджетів, партнер у спільних активностях, зокрема 365’s Summer Beauty Brunch та інші.



Отже, один із висновків гучного корупційного скандалу — 365 STUDIO на тлі історії із злочинними грошима Артема Шила тепер намагається «вкидати» ці гроші у вибілювання власного бренду. Наскільки це стане можливим, залежить від зрілості українського суспільства, в тому числі й від клієнтів б’юті-сфери. Від того, в якій країні вони хочуть жити. Адже складно уявити, щоб у країні Євросоюзу мережа салонів краси, яку підозрюють у легалізації корупційних грошей, активно просувала свій бренд через амбасадорів та колаборації. Як мінімум, це було б серйозним репутаційним ризиком для її партнерів.

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