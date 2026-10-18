У ПАР виявили майже R70 млрд витрат через продовження контрактів — TimesLIVE

У ПАР державні відомства та державні компанії спрямували майже R70 млрд постачальникам послуг через розширення й продовження чинних контрактів, часто без нових конкурентних тендерів. Про це повідомляє TimesLIVE за підсумками аналізу записів, поданих до Національного казначейства. З жовтня 2023 року до березня 2026 року посадовці приблизно 3 тисячі разів розширювали або змінювали контракти понад їхні первісно затверджені межі.

Розширення контракту дає змогу додавати роботи й фінансування чинному підряднику без проведення нового тендеру. Видання зазначає, що така процедура передбачена для виняткових випадків, однак її регулярно застосовували як альтернативу конкурентним закупівлям. Майже 60 контрактів збільшили більш ніж у десять разів порівняно з їхньою первісною вартістю.

Найбільші суми припали на Eskom

Найбільше таких схвалень зафіксували в енергетичній компанії Eskom: понад 850 на близько R41 млрд, або майже 60% загальної суми. Зокрема, інженерний і проєктний контракт для електростанцій Medupi та Kusile, укладений 2006 року на R114 млн, зріс приблизно до R2,5 млрд. У червні 2025 року до нього додали ще R437 млн.

У Південноафриканському національному дорожньому агентстві South African National Roads Agency Limited (Sanral) 28 жовтня 2024 року затвердили 36 розширень контрактів на поточне утримання доріг на R758 млн. Із них 17 контрактів компанії Vea Road Maintenance and Civils збільшили на R454 млн. Загалом вартість її контрактів на обслуговування доріг збільшували 18 разів, додавши R520 млн. На одній із ділянок автомагістралі N14 контракт із початковою вартістю R27 млн зріс ще на R62 млн.

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Контракти продовжували і після завершення строку

Розслідування виявило майже 30 випадків, коли контракти розширювали, продовжували або дофінансовували вже після завершення їхнього строку дії. Правила казначейства передбачають, що це слід робити до закінчення контракту, інакше подальші витрати можуть визнати нерегулярними. Професор публічного права Стелленбоського університету Гео Кіно заявив, що розширення прострочених контрактів є незаконним.

У казначействі повідомили, що для розширення контрактів немає граничного ліміту, а орієнтири у 15% або R15 млн, а для будівництва — 20% або R20 млн, застосовують лише для звітності. Водночас казначейство не оцінює обґрунтованість таких змін, оскільки право на їхнє схвалення належить самим установам. Найпоширенішим поясненням посадовців були незавершені тендери, оцінювання заявок або затримки з укладанням нових договорів.

Компанія Vea заявила, що всі її первісні контракти були здобуті через відкриті тендери, а продовження та додаткові бюджети ініціювали й адміністрували її клієнти. Sanral повідомила, що продовження довгострокових проєктів пов'язані зі складністю багаторічних робіт, інфляцією та затримками в будівництві, а всі рішення проходили процедури погодження.

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