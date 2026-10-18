В ЮАР государственные ведомства и государственные компании направили почти R70 млрд поставщикам услуг через расширение и продление действующих контрактов, часто без новых конкурентных тендеров. Об этом сообщает TimesLIVE по итогам анализа записей, представленных в Национальное казначейство. С октября 2023 года по март 2026 года чиновники примерно 3 тысячи раз расширяли или изменяли контракты сверх их первоначально утвержденных пределов.

Расширение контракта позволяет добавлять работы и финансирование действующему подрядчику без проведения нового тендера. Издание отмечает, что такая процедура предусмотрена для исключительных случаев, однако ее регулярно применяли как альтернативу конкурентным закупкам. Почти 60 контрактов увеличили более чем в десять раз по сравнению с их первоначальной стоимостью.

Наибольшие суммы пришлись на Eskom

Наибольшее число таких одобрений зафиксировали в энергетической компании Eskom: более 850 на сумму около R41 млрд, или почти 60% общей суммы. В частности, инженерный и проектный контракт для электростанций Medupi и Kusile, заключенный в 2006 году на R114 млн, вырос примерно до R2,5 млрд. В июне 2025 года к нему добавили еще R437 млн.

В Южноафриканском национальном дорожном агентстве South African National Roads Agency Limited (Sanral) 28 октября 2024 года утвердили 36 расширений контрактов на текущее содержание дорог на R758 млн. Из них 17 контрактов компании Vea Road Maintenance and Civils увеличили на R454 млн. В общей сложности стоимость ее контрактов на обслуживание дорог увеличивали 18 раз, добавив R520 млн. На одном из участков автомагистрали N14 контракт с первоначальной стоимостью R27 млн вырос еще на R62 млн.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Контракты продлевали и после истечения срока

Расследование выявило почти 30 случаев, когда контракты расширяли, продлевали или дополнительно финансировали уже после окончания срока их действия. Правила казначейства предусматривают, что это следует делать до истечения контракта, иначе последующие расходы могут признать нерегулярными. Профессор публичного права Стелленбосского университета Гео Кинот заявил, что расширение просроченных контрактов является незаконным.

В казначействе сообщили, что для расширения контрактов нет предельного лимита, а ориентиры в 15% или R15 млн, а для строительства — 20% или R20 млн, применяются только для отчетности. При этом казначейство не оценивает обоснованность таких изменений, поскольку право на их утверждение принадлежит самим учреждениям. Наиболее распространенным объяснением чиновников были незавершенные тендеры, оценка заявок или задержки с заключением новых договоров.

Компания Vea заявила, что все ее первоначальные контракты были получены через открытые тендеры, а продления и дополнительные бюджеты инициировались и администрировались ее клиентами. Sanral сообщила, что продления долгосрочных проектов связаны со сложностью многолетних работ, инфляцией и задержками в строительстве, а все решения проходили процедуры согласования.

Читай нас в