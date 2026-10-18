W Republice Południowej Afryki urzędy państwowe i spółki państwowe skierowały niemal 70 mld R do dostawców usług poprzez rozszerzanie i przedłużanie obowiązujących umów, często bez nowych konkurencyjnych przetargów. Poinformował o tym TimesLIVE po analizie dokumentacji złożonej w Skarbie Państwa. Od października 2023 roku do marca 2026 roku urzędnicy około 3 tys. razy rozszerzali lub zmieniali umowy ponad ich pierwotnie zatwierdzone limity.

Rozszerzenie umowy pozwala dodać prace i finansowanie dla obecnego wykonawcy bez przeprowadzania nowego przetargu. Jak zauważa publikacja, procedura ta jest przewidziana dla wyjątkowych przypadków, jednak regularnie stosowano ją jako alternatywę dla konkurencyjnych zamówień. Niemal 60 umów zwiększono ponad dziesięciokrotnie w porównaniu z ich pierwotną wartością.

Największe kwoty przypadły Eskomowi

Najwięcej takich zatwierdzeń odnotowano w spółce energetycznej Eskom: ponad 850 o wartości około 41 mld R, czyli niemal 60% całkowitej kwoty. W szczególności inżynieryjno-projektowa umowa dla elektrowni Medupi i Kusile, zawarta w 2006 roku za 114 mln R, wzrosła do około 2,5 mld R. W czerwcu 2025 roku dodano do niej kolejne 437 mln R.

W South African National Roads Agency Limited (Sanral) 28 października 2024 roku zatwierdzono 36 rozszerzeń umów na bieżące utrzymanie dróg o wartości 758 mln R. Spośród nich 17 umów spółki Vea Road Maintenance and Civils zwiększono o 454 mln R. Łącznie wartość jej umów na utrzymanie dróg zwiększano 18 razy, dodając 520 mln R. Na jednym z odcinków autostrady N14 umowa o początkowej wartości 27 mln R wzrosła o kolejne 62 mln R.

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Umowy przedłużano także po upływie ich terminu

Śledztwo wykazało niemal 30 przypadków, w których umowy rozszerzano, przedłużano lub dodatkowo finansowano już po zakończeniu ich okresu obowiązywania. Przepisy Skarbu Państwa stanowią, że należy to robić przed wygaśnięciem umowy, w przeciwnym razie dalsze wydatki mogą zostać uznane za nieprawidłowe. Geo Quinot, profesor prawa publicznego na Uniwersytecie Stellenbosch, oświadczył, że rozszerzanie wygasłych umów jest niezgodne z prawem.

Skarb Państwa poinformował, że dla rozszerzeń umów nie ma górnego limitu, a wskaźniki 15% lub 15 mln R, a w przypadku budownictwa 20% lub 20 mln R, stosowane są wyłącznie do celów sprawozdawczych. Jednocześnie Skarb Państwa nie ocenia zasadności takich zmian, ponieważ prawo do ich zatwierdzania należy do samych instytucji. Najczęstszym wyjaśnieniem urzędników były niezakończone przetargi, ocena ofert lub opóźnienia w zawieraniu nowych umów.

Vea oświadczyła, że wszystkie jej pierwotne umowy zostały uzyskane w otwartych przetargach, a przedłużenia i dodatkowe budżety były inicjowane oraz zarządzane przez jej klientów. Sanral poinformowała, że przedłużenia długoterminowych projektów wiążą się ze złożonością wieloletnich prac, inflacją i opóźnieniami w budowie, a wszystkie decyzje przechodziły procedury zatwierdzania.

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