Dyrekcja ds. Diaspory Ministerstwa Spraw Zagranicznych Serbii od 2023 roku przeznaczyła co najmniej 250 tys. euro dla organizacji w Macedonii Północnej, Bośni i Hercegowinie oraz Serbii. Jak informuje Balkan Insight, śledztwo wykazało, że odbiorcy tych środków publicznie promowali Serbską Partię Postępową (SNS), rozpowszechniali prorosyjskie narracje, gloryfikowali zbrodniarzy wojennych lub posługiwali się prawicową retoryką antygenderową.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Serbii oraz Dyrekcja ds. Diaspory nie odpowiedziały na prośby dziennikarzy o komentarz. Autorzy śledztwa zaznaczyli, że ustalenia te potwierdzają ostrzeżenia serbskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego dotyczące możliwego wykorzystywania środków państwowych do finansowania struktur bliskich SNS.

Granty w Macedonii Północnej

Stowarzyszenie „Mir, Słoga, Stabilnost” z miasta Kumanowo otrzymało 3,4 tys. euro na prawosławne projekty religijne oraz kolejne 2,5 tys. euro na inicjatywę ochrony cyrylicy. Jego szefowa Maja Denkovska oświadczyła w maju, że wydarzenie zorganizowane przez stowarzyszenie miało wesprzeć prezydenta Serbii Aleksandara Vučicia. Uczestnicy zgromadzenia mieli na sobie koszulki z hasłem kampanii wyborczej SNS: „Serbia zwycięża”.

Wspólnota Serbów w Macedonii — Bitola, na czele której stoi Zoran Žugić, otrzymała od 2023 roku 21,3 tys. euro. Žugić zaprzeczył politycznemu charakterowi finansowania, twierdząc, że pieniądze przekazywano wyłącznie na wydarzenia kulturalne, folklorystyczne i sportowe oraz upamiętnianie historycznych dat. Jednocześnie, według śledztwa, krytykował protesty studenckie w Serbii i udostępniał materiały negujące ludobójstwo w Srebrenicy w 1995 roku.

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Serbskie Centrum Kultury w Skopje, którego szefowa Vasilka Kitanović regularnie publikuje materiały SNS, otrzymało od 2023 roku 84,5 tys. euro.

Organizacje w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie

W Serbii stowarzyszenie Izrazajnost otrzymało 23,8 tys. euro w latach 2023–2024 na dwa projekty promujące cyrylicę. Na jego czele stoi aktor Milan Bosiljčić, który w 2023 roku podpisał oświadczenie popierające SNS. Prawie 34 tys. euro na obozy młodzieżowe otrzymało Belgradzkie Centrum Edukacji i Rozwoju Młodzieży CEROB. Wcześniej Centrum Dziennikarstwa Śledczego Serbii informowało, że w biurze CEROB wypłacano gotówkę aktywistom SNS, którzy prowadzili kampanię wśród wyborców.

W Bośni i Hercegowinie organizacja Srbsko sabranje Bastionik z Banja Luki otrzymała około 34 tys. euro na sześć projektów w latach 2023–2025. Według śledztwa brała udział w kampaniach anty-LGBTQ+ i antygenderowych, a także współorganizowała festiwal filmów dokumentalnych z RT Balkan, medium finansowanym przez Kreml. Organizacja Jadovno 1941 otrzymała ponad 13,5 tys. euro na stronę internetową o ofiarach obozów koncentracyjnych z czasów II wojny światowej.

Analityczka polityczna z Banja Luki Tanja Topić nazwała to finansowanie częścią ingerencji Belgradu w życie polityczne i społeczne Bośni i Hercegowiny. Jej zdaniem wsparcie dla organizacji zaangażowanych w kampanie ideologiczne i polityczne ma na celu wzmocnienie tożsamości narodowej oraz lojalności politycznej.

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