Директорат по делам диаспоры Министерства иностранных дел Сербии с 2023 года выделил не менее 250 тысяч евро организациям в Северной Македонии, Боснии и Герцеговине и Сербии. Как сообщает Balkan Insight, расследование установило, что эти получатели средств публично продвигали Сербскую прогрессивную партию (СНС), распространяли пророссийские нарративы, прославляли военных преступников или использовали правую антигендерную риторику.

В МИД Сербии и Директорате по делам диаспоры не ответили на запросы журналистов о комментарии. Авторы расследования отметили, что эти выводы подтверждают предостережения сербских организаций гражданского общества относительно возможного использования государственных средств для финансирования структур, близких к СНС.

Гранты в Северной Македонии

Ассоциация «Мир, Слога, Стабильность» из города Куманово получила 3,4 тысячи евро на православные религиозные проекты и еще 2,5 тысячи евро на инициативу по сохранению кириллицы. Ее руководительница Майя Денковска в мае заявляла, что организованное ассоциацией мероприятие имело целью поддержать президента Сербии Александра Вучича. Участники собрания были в футболках с лозунгом предвыборной кампании СНС «Сербия побеждает».

Сообщество сербов в Македонии — Битола, которое возглавляет Зоран Жугич, с 2023 года получило 21,3 тысячи евро. Жугич отрицал политический характер финансирования, заявив, что деньги поступали исключительно на культурные, фольклорные и спортивные мероприятия и чествование исторических дат. В то же время, по данным расследования, он критиковал студенческие протесты в Сербии и распространял материалы с отрицанием геноцида в Сребренице 1995 года.

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Сербский культурный центр в Скопье, глава которого Василка Китанович регулярно публикует материалы СНС, с 2023 года получил 84,5 тысячи евро.

Организации в Сербии и Боснии и Герцеговине

В Сербии ассоциация Izrazajnost получила 23,8 тысячи евро в 2023–2024 годах на два проекта по популяризации кириллицы. Ее возглавляет актер Милан Босильчич, который в 2023 году подписал заявление в поддержку СНС. Почти 34 тысячи евро на молодежные лагеря получил Белградский центр образования и развития молодежи CEROB. Ранее Центр расследовательской журналистики Сербии сообщал, что в офисе CEROB наличными выплачивали деньги активистам СНС, которые агитировали избирателей.

В Боснии и Герцеговине организация Srbsko sabranje Bastionik из Баня-Луки получила примерно 34 тысячи евро на шесть проектов в 2023–2025 годах. По данным расследования, она участвовала в анти-ЛГБТК+ и антигендерных кампаниях, а также совместно организовывала фестиваль документального кино с RT Balkan — финансируемым Кремлем медиа. Организация Jadovno 1941 получила более 13,5 тысячи евро на сайт о жертвах концентрационных лагерей времен Второй мировой войны.

Политический аналитик из Баня-Луки Таня Топич назвала такое финансирование частью вмешательства Белграда в политическую и общественную жизнь Боснии и Герцеговины. По ее мнению, поддержка организаций, вовлеченных в идеологические и политические кампании, направлена на укрепление национальной идентичности и политической лояльности.

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