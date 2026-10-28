«Прачечная» Артема Шила: как живёт 365 STUDIO после коррупционного скандала

На фоне коррупционных скандалов, обрушившихся на страну в последние месяцы, возник принципиальный для украинцев вопрос: как они на самом деле относятся к коррупционерам? Почему в стране наблюдается высокая лояльность к предприятиям разного калибра, которые существуют только для легализации украденных денег и не имеют ничего общего с экономической устойчивостью государства? В конце концов, почему в стране, где идет война, до сих пор не функционирует институт репутации?

Эти далеко не риторические вопросы вновь стали предметом общественной дискуссии в свете дела бывшего советника Офиса президента, экс-руководителя СБУ и фигуранта многочисленных расследований UA.NEWS Артема Шила. 13 октября стало известно, что он признал свою вину в хищениях в «Укрзализныце» и пошёл на сделку со следствием, то есть назвал своих сообщников и соорганизаторов схемы. Благодаря этому Шило избежал тюрьмы, где ему пришлось бы отсидеть восемь лет.

Как и в деле о крыше, которую «офисникам» обеспечивали топ-чиновники Офиса генпрокурора, здесь есть своя «Муза». В её роли выступает бывшая жена Артема Шило — Ирина Попова, через свой бьюти-бизнес которой, по версии детективов НАБУ, легализовывались украденные миллионы. Интересно, что огласка вокруг этого дела не помешала сети салонов красоты 365 STUDIO продолжать продвижение своего бренда через модных амбассадоров и коллаборации, словно никаких коррупционных скандалов и не было.

UA.News рассказывает, как связаны хищения в «Укрзализныце», давление на честный бизнес, «успешный успех» посреди войны и знаменитости, которые продвигают бренды, не заботясь о происхождении денег в этих проектах.



Семейные активы Артема Шила



Публично эта коррупционная история всплыла ещё в 2022 году, когда журналисты Bihus.Info обнаружили у Артема Шила и его жены Ирины Поповой имущество на сумму 4 млн долларов, хотя позже выяснилось, что активов на самом деле было больше. Среди зафиксированного имущества — здание в центре Киева, где жена бывшего сотрудника СБУ открыла роскошный салон красоты.



Тогда Шило объяснял, что приобрел активы благодаря предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. А после обнародования журналистского расследования супруги подали на развод, все активы переписали на жену Шило — Ирину. Позже экс-чиновник оформил на неё ещё и свою юридическую фирму. Необыкновенный бизнес-талант супруги сотрудника СБУ проявился во время полномасштабной войны. Это не могло остаться без внимания журналистов-расследователей.

«ИП его жены Ирины могло претендовать на звание самого успешного салона столицы. Ирина развивала сеть под брендом 365 STUDIO. Салоны росли, как грибы после ядерного дождя, несмотря ни на что: несмотря на здравый деловой смысл и даже несмотря на жалобы основательницы о том, как тяжело идет бизнес. Сам Шило рассказывал, что этот бизнес едва сводит концы с концами из-за войны. Элитная клиентура уехала за границу. Но при этом через ИП жены продолжали перекачивать миллионы. Которых хватало, в том числе, на расширение бизнеса и на обустройство большого пафосного салона в не менее пафосном жилом комплексе на Оболони. Бизнес, который едва дышит, но при этом расширяется», — говорится в материале Bihus.Info.

Здесь стоит напомнить один факт. С августа 2022 года по март 2024 года Артем Шило в СБУ возглавлял Главное управление контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма, а также курировал направление экономической контрразведки. В этот период украинский бизнес заявлял об усилении давления со стороны правоохранительных органов, в частности СБУ. 2023 год стал рекордным по количеству возбужденных уголовных дел против бизнеса — 43 138 дел. Это самый высокий показатель с 2012 года.

В то же время бизнес-империя бывшей супруги высокопоставленного чиновника СБУ «цвела, благоухала и не знала бед». Журналисты отмечают:

«Во времена Шило управления СБУ по защите экономической безопасности на практике, без преувеличения, превращалось в бесконечное давление на бизнес. В настоящее время новости об обысках и уголовных делах против известных предпринимателей значительно участились…Пока бизнес выгребал последствия непрекращающихся маски-шоу, Шило выгребал такое количество денег лопатой, что, кажется, уже не знал, куда их девать».

По версии НАБУ и САП, деньги из коррупционных схем вкладывали в элитную недвижимость в ОАЭ, Киеве и в бьюти-бизнес жены.

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Что общего между «Укрзализныцей» и салонами красоты 365 STUDIO



Следователи НАБУ и САП установили, что группировка под руководством Артема Шила завладела средствами, предназначенными для закупки кабелей и трансформаторов для «Укрзализныци», а затем легализовала более 175 млн грн.

Группировка фактически превратилась в неформальный «бэк-офис» УЗ, который контролировал закупки за «откаты» в размере 5–7% от суммы контрактов. Деньги выводили под видом «оплаты услуг салонов красоты». Всего в махинации были вовлечены не менее 16 человек: должностные лица УЗ, юристы, бухгалтеры и родственники. Журналисты-расследователи напоминают о роли в этой схеме сети 365 STUDIO: «Бьюти-бизнес жены Артема Шила прогнал через себя почти 18 млн грн именно для отмывания денег Шила под видом выручки. Вот вам и объяснение, как бизнес может едва дышать и при этом быть суперуспешным. Так бывает, когда твой бизнес — «прачечная».



Здесь стоит разъяснить, что такое легализация (отмывание) имущества. Это процесс превращения «грязных» активов, полученных от преступления, в такие, которые выглядят вполне законными. Главная идея заключается в том, чтобы преступник мог свободно пользоваться этими средствами в реальной жизни, не вызывая подозрений у правоохранительных органов.

Классическая схема состоит из трех этапов: ввод «грязных» денег в систему; запутывание следов посредством транзакций; возвращение в виде «чистого» дохода. Это может быть обычная покупка недвижимости, смена формы денег (например, перевод наличных в криптовалюту). Эти схемы не обязательно сложные или запутанные.

Для «отмывания» часто используют фиктивные фирмы или реальный бизнес с большим оборотом наличных, например, рестораны, автомойки, развлекательные заведения и т. п.

К реальной кассе такого заведения просто добавляют «грязные» наличные. В отчетах указывается, что ресторан обслужил вдвое больше клиентов, чем на самом деле. Из этих денег уплачиваются налоги, и они становятся полностью легальной чистой прибылью владельца.

Время от времени в Украине задерживают и судят участников схем, которые обслуживают коррупцию, хищение бюджетных средств и теневой бизнес. В частности, статья 209 Уголовного кодекса Украины устанавливает уголовную ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.



365 STUDIO в центре громких скандалов



О том, что деньги Артема Шило отмывались через салоны красоты 365 STUDIO, было известно еще с 2024 года, после задержания бывшего чиновника и обысков у него дома. Тогда же ряд СМИ пытался попасть в салоны и выяснить, как все-таки работает бизнес Поповой. Это привело к скандалам.

Съемочная группа ТСН делилась впечатлениями от посещения сети: «В салоне нас встречают трое сотрудников, стойка с косметикой и бар с алкогольными напитками. Стоимость услуг — значительно выше средней по городу. Например, простая женская стрижка стоит полторы тысячи гривен. Мужская — на сто гривен дороже. Ни одного клиента мы не увидели».

В НАБУ подтвердили догадки журналистов: сеть салонов бывшей жены Шила при отсутствии клиентов была убыточной и служила лишь прикрытием для отмывания средств. Согласно бухгалтерской отчетности и финансовым отчетам бизнеса Ирины Поповой, значительные средства могли легализоваться якобы от продажи услуг и товаров ряда косметических брендов через салоны 365 STUDIO и интернет-магазин, однако по факту практически все продажи косметики и услуг существовали лишь на бумаге.



В материале ТСН журналисты проанализировали не только бизнес, но и образ жизни Ирины Поповой и её расходы, как для обычной предпринимательницы. Изюминкой назвали колье Bulgari стоимостью почти $50 тыс., а также кольцо этого же бренда стоимостью почти $10 тыс. Судя по фотографиям в соцсетях, вероятно, украшения появились у предпринимательницы в годы полномасштабной войны, уже после 2022 года.



Журналисты также поинтересовались, каким образом Ирина Попова ведет бизнес, если постоянно находится в зарубежных поездках и на отдыхе.

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365 STUDIO отмывает репутацию



В бьюти-сфере реакция на скандал вокруг коррупционных денег 365 STUDIO была неоднородной. С одной стороны, в соцсетях часть блогеров возмутилась тем, что салоны красоты работали как «прачечная». С другой стороны, некоторые знаменитости решили, что легализация украденных у государства денег — не такая уж и проблема, по крайней мере, для их репутации.



Несмотря на сомнительное происхождение капитала 365 STUDIO, сеть продолжает интегрироваться в масштабные публичные мероприятия и сотрудничать с ведущими украинскими брендами. Вспомним некоторые из таких партнерств за последние месяцы.

В сентябре 2026 года салон красоты 365 STUDIO предпринимательницы Ирины Поповой выступил beauty-партнером показа коллекции the COAT дизайнера Кати Сильченко в рамках Ukrainian Fashion Week. Участие сомнительного бизнеса в этом событии не оставило равнодушными ценителей моды.

Среди партнеров 365 STUDIO — Саша Ветрова (Vetrova) — визажистка, с которой в апреле 2026 года сеть запустила масштабную коллаборацию (Autumn Rituals Menu / Make-up Evolution), в рамках которой было разработано меню услуг и образовательная программа (воркшопы и наставничество) для мастеров салона.

Бренд 365 STUDIO продвигает также Надежда Коверская — женский психолог, актриса и тележурналистка. Она появляется в соцсетях салона красоты с краткими размышлениями, которые должны найти отклик у аудитории.



Среди недавних коллабораций 365 STUDIO — трансформации образов для актёров театра «Мур» в рамках подготовки к новому спектаклю «Играй, Марк».



В списке партнеров сети есть ряд бьюти-брендов: SCULPTOR — бренд-партнер, который регулярно проводит совместные мероприятия и поп-апы, например, презентовал сертификаты на Extra Face во время празднования дня рождения салона; PureLift — бренд инновационных портативных бьюти-гаджетов, партнер в совместных мероприятиях, в частности 365’s Summer Beauty Brunch и других.



Итак, один из выводов громкого коррупционного скандала — 365 STUDIO на фоне истории с преступными деньгами Артема Шила теперь пытается «вкладывать» эти деньги в отмывание собственного бренда. Насколько это будет возможно, зависит от зрелости украинского общества, в том числе и от клиентов бьюти-сферы. От того, в какой стране они хотят жить. Ведь сложно представить, чтобы в стране Евросоюза сеть салонов красоты, которую подозревают в легализации коррупционных денег, активно продвигала свой бренд через амбассадоров и коллаборации. Как минимум, это было бы серьёзным репутационным риском для её партнёров.

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