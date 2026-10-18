В ЮАР Специальное следственное подразделение (SIU) сообщило о ненадлежащем использовании авансового платежа, который государственная оборонная компания Denel Land Systems получила от правительства Чада по контракту на поставку бронированных машин Casspir. Как сообщает TimesLIVE, согласно выводам SIU, 74% аванса остались неучтенными.

Контракт возобновили в конце 2017 года после того, как первоначальный заказ 2015 года был приостановлен из-за финансовых трудностей Чада. По новым условиям Denel должна была изготовить и поставить 40 машин Casspir стоимостью 18 млн долларов, или примерно 300 млн рандов. Чад перечислил аванс в размере 40% — 7,2 млн долларов.

Платежи поставщикам

По данным SIU, Denel направила 39,7 млн рандов из этого аванса трем поставщикам. Подразделение заявило, что их назначения были крайне нерегулярными, а выполнение работ — незначительным или отсутствовало. В частности, 29 января 2018 года компания перечислила 15 млн рандов VR Laser, которую привлекли к производству Casspir, поскольку Denel считала, что компания владеет правами интеллектуальной собственности на эти машины.

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Согласно выводам SIU, VR Laser потребовала погасить задолженность по проектам, не связанным с контрактом. После получения денег компания не предоставила услуг по контракту с Чадом и не подписала соответствующий заказ, отметило подразделение. VR Laser принадлежит Салиму Эссе, которого TimesLIVE называет ключевой фигурой сети Гуптов, связанной с делами о захвате государства.

Контракты ENNE7 и дальнейшие действия

Еще 15 млн рандов аванса получила ENNE7 по контракту на 40 млн рандов на поставку грузовика Sino и автомобиля-донора из Китая. SIU заявило, что компания ввела Denel в заблуждение, назвав себя единственным дистрибьютором такой техники в ЮАР. Согласно выводу подразделения, ENNE7 поставила два автомобиля приблизительной стоимостью 2 млн рандов, а оставшиеся 13 млн рандов оставила себе. Директор ENNE7 Сэнди Чудайен заявила, что компания выполнила контрактные обязательства, а Denel должна была выплатить непогашенный остаток до поставки.

SIU также признало назначение технического советника незаконным и нерегулярным. Советнику 19 декабря 2017 года выплатили 9,7 млн рандов за содействие в переговорах между Denel и Чадом. Подразделение передало в Национальную прокуратуру ЮАР материалы в отношении бывшего генерального исполнительного директора Denel и четырех бывших должностных лиц Denel Land Systems. SIU также оценивает возможность гражданского взыскания 15,6 млн рандов с поставщика и возможного гражданского иска по контракту технического советника.

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