После небольшой паузы, наступившей после громких разоблачений по делам «Форест Гамп» и «Фемида», НАБУ и САП напомнили, что расследование схем продолжается и список фигурантов может пополняться. 21 октября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски в помещениях Национального банка и в доме одного из сотрудников.

В Нацбанке подтвердили проведение следственных действий и пообещали позже предоставить дополнительные пояснения. В тот же день несколько народных депутатов сообщили, что обыски проводились у самого главы НБУ Андрея Пышного и связаны с коррупционными делами «Сенс Банка» и завода «Карпатнефтехим».

В НАБУ воздержались от комментариев относительно подозрений или статуса Андрея Пышного, чтобы не навредить делу. В то же время эта история начала обрастать новыми подробностями.

UA.News разбирает этот эпизод с обысками у главы НБУ, а также вспоминает череду политических и коррупционных скандалов, тянущуюся за Андреем Пишным: от «Миндичгейта» до необоснованных многомиллионных штрафов для ведущих небанковских компаний.



Обыски и внезапное «увольнение» из НБУ



21 октября на фоне обысков у главы НБУ украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о его отставке. Андрей Пишный якобы написал заявление «по собственному желанию по состоянию здоровья».

В Национальном банке это опровергли и заверили, что продолжают работать в штатном режиме. Правда, команде НБУ не удалось сделать вид, что ничего серьёзного не происходит. СМИ выяснили, что за 48 часов до обысков уволилась из Нацбанка и уехала из Украины директор департамента лицензирования НБУ Дарья Софина. Она пришла работать в Нацбанк после назначения Пышного, считалась его креатурой и фигурировала в одном из эпизодов дела о государственном «Сенс Банке». Редакция UA.News пыталась дозвониться до чиновницы 21 октября, но та не отвечала.

Учитывая, что Софина никак не комментировала информацию о своём увольнении, СМИ рассматривали два сценария развития событий. Либо чиновница, вероятно, была вовлечена в какие-то незаконные схемы главы НБУ и хотела уйти от ответственности. Либо, наоборот, могла сотрудничать со следствием и давать показания.

Только на следующий день после обысков на своей странице в соцсети Софина написала, что не выехала из Украины и находится в здании Нацбанка. А заявление об увольнении по собственному желанию она написала через 10 дней, не связывая своё решение со следственными действиями.



Симптоматично в этой истории выглядит то, что за несколько месяцев до обысков в финансовых и политических кругах обсуждались слухи о подготовке к вероятной отставке Пишного, которого считают креатурой бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. В частности, Пишный и Ермак были соучредителями общественной организации «Відчуй», созданной в 2011 году.

Кроме того, в украинских пабликах появилась информация о том, что в секретариате НБУ обсуждают сохранение нынешнего состава правления Нацбанка и руководства ключевых департаментов, если Пишный уйдет с должности.



Сам Пышный подтвердил, что НАБУ и САП проводили у него обыски, но не обнаружили ничего, что могло бы свидетельствовать о совершении им или кем-либо из сотрудников НБУ каких-либо правонарушений.

«Это новый для меня опыт. Следственные действия в рабочем пространстве требуют комментариев не только со стороны учреждения. Поэтому считаю необходимым лично высказаться. Согласно постановлению суда, уголовное производство, в рамках которого проводились следственные действия, не касается ни деятельности Национального банка Украины, ни моей служебной деятельности на посту его председателя. Следствие искало доказательства по делу, связанному с другими обстоятельствами и лицами», — написал он в соцсети.

В НАБУ пояснили, что следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством, при этом «ни одно лицо не задерживалось, о подозрении не сообщалось».



Возможные причины обысков у Пышного



Сразу несколько народных депутатов заявили, что обыски НАБУ в рабочем кабинете и дома у Пышного связывают со злоупотреблением активами «Карпатнафтохима» и национализированным «Сенс Банком», через который коррупционеры «отмывали» украденные деньги. В частности, фигуранты спецоперации «Форест Гамп» организовали легализацию 150 млн грн. А затем эти деньги внесли в качестве залога за экс-министра Германа Галущенко, арестованного в рамках операции «Мидас». Скандал мгновенно вышел за пределы уголовного производства.

В августе глава НБУ явился в парламент, чтобы объяснить, как государственный банк мог оказаться в центре схемы с 150 млн грн. Выявленные масштабы злоупотреблений в «Сенс Банке» поставили вопрос о возможных проблемах в самом НБУ. Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев прямо заявил, что Андрей Пишный якобы знал о схеме отмывания средств в «Сенс Банке» и не принял необходимых мер раньше.

Также депутат заявил о возможной причастности к схеме Ирины Мудрой, которую назвал близкой соратницей Пышного, а также упомянул его связи с Василием Веселым и шестью топ-чиновниками «Сенс Банка», которых назвал тесносвязанными с главой НБУ.



Отдельно Гетманцев обвинил руководство НБУ в игнорировании, по его словам, миллиардных нарушений финансового мониторинга в «Сенс Банке». Депутат потребовал отставки Пышного.

Подробности возможной причастности главы НБУ к схемам появились после того, как временная следственная комиссия Верховной Рады начала проверку постороннего влияния на органы управления «Сенс Банка».

Особое внимание следователи и парламентская ВСК уделили Василию Веселому, бывшему советнику наблюдательного совета «Сенс Банка», который фигурирует в деле о «пленках Миндича».

По показаниям бывшего председателя наблюдательного совета «Сенс Банка», именно Андрей Пишный привел Веселого в банк. Сам Пышный это отрицал. Как впоследствии сообщил народный депутат Ярослав Железняк, 24 сентября было возбуждено уголовное дело в связи с возможными ложными показаниями Андрея Пышного во время заседания временной следственной комиссии.





ТОП-скандалов с участием Андрея Пышного



EasyPay, City24 и попытка обескровить бизнес



С начала года Национальный банк Украины наложил на ряд небанковских финансовых учреждений рекордные многомиллионные штрафы, которые в сумме превышают 374 млн грн. Всего речь идет о 54 случаях штрафования компаний, при этом некоторые участники рынка получали санкции повторно. Среди наказанных были известные ведущие платежные платформы, крупные страховые компании, а также «Укрпочта».

В мае огромные штрафы получили две крупнейшие сети платежных терминалов — EasyPay (ООО «ФК «Контрактовый дом») и City24 (ООО «Свифт Гарант») — по 135 миллионов гривен каждая. Официальной причиной в НБУ назвали нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. Однако детали этих претензий вызвали вопросы у СМИ и привели к версии, что громкие заявления о «борьбе с грязными наличными» на сумму 270 млн грн могут быть частью крупной административной и медийной игры.



Перед тем, как объявить о штрафах, в прессе активно распространялась информация о том, что эти терминальные сети якобы связаны с бизнесменом Тимуром Миндичем и громким делом «Мидас». Однако реальные факты указывали на то, что юридической или финансовой связи между EasyPay, City24 и фигурантами расследований, скорее всего, нет. Обе компании — EasyPay и City24 — абсолютно прозрачны и никоим образом не были замечены в сотрудничестве с компаниями, фигурировавшими в деле «Мидас». Штраф в 135 миллионов для небанковской компании — это фактически попытка обескровить бизнес. При этом претензии Нацбанка, по мнению финансовых аналитиков, выглядят неоднозначно и содержат несколько очевидных технических манипуляций. Этот эпизод с участием НБУ финансовые эксперты объясняли несколькими версиями:

Монополия государственных банков. Если убрать частные сети, миллионы украинцев пойдут к кассам и терминалам госбанков. Это позволит им диктовать свои условия и повышать комиссии для населения. А это, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что НБУ нарушает решение МВФ о сокращении доли госбанков в экономике.

Место для «своего» игрока. Если EasyPay и City24 потеряют свои топовые локации в супермаркетах и ТРЦ, их может быстро занять новая платежная система, потенциально лояльная к кому-то из высокопоставленных чиновников.

Банальное давление и «абонплата». В кулуарах финансового сектора активно обсуждают предположение, что реальная цель таких гигантских штрафов — не закрытие компаний, а банальное запугивание. Возможно, бизнес просто пытаются заставить платить теневую «дань» кураторам в кабинетах власть имущих за право спокойно работать дальше. Похоже, 135-миллионные штрафы — это своего рода финансовый аргумент в этих переговорах.



«Сенс Банк» и нелегальные платежи за азартные игры



Ранее глава НБУ Пышный и представители «Сенс Банка» уже фигурировали в стенограммах операции «Мидас» или на «пленках Миндича». В мае 2026 года очередная серия записей НАБУ привела к выводу, что государственный «Сенс Банк», вероятно, является крупнейшим игроком и монополистом в сфере эквайринга (проведения платежей) для онлайн-казино, обеспечивая прохождение значительной части теневых потоков.

Тогда же председатель налогового комитета Даниил Гетманцев возмутился сложившейся ситуацией, заявив о вероятности создания организованной преступной группы внутри государственного банка, которая помогает игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.

Гетманцев заявил, что речь идет не об отдельных эпизодах, а о системной коррупционной схеме, функционировавшей при «молчаливом согласии» регулятора и правоохранительных органов.

«Когда банк берет на себя функцию осуществления нелегальных платежей за азартные игры и предоставляет эту услугу крупнейшим операторам, это является одной большой коррупционной схемой», — подчеркнул народный депутат. Он добавил, что финансовый мониторинг банка мог способствовать этой деятельности, а НБУ не принял никаких мер по результатам проверок.



Преследование и ликвидация «Айбокс Банка»



Национальный банк Украины отозвал лицензию АО «АЙБОКС БАНК» и направил его на ликвидацию в марте 2023 года.

В мае 2026 года народный депутат Владимир Арьев сообщил, что после отзыва лицензии у Айбокс Банка инициаторы преследования этого бизнеса проиграли все возможные судебные разбирательства.

«Банк был ключевым инфраструктурным игроком в сегменте терминалов и онлайн-платежей. Его ликвидацию обосновывали борьбой с нелегальным игорным бизнесом. Прошло три года, и мы видим финал этой истории: уголовные дела против «Айбокса» судами признаны необоснованными: производство №72023000500000071 от 14.09.2023 в отношении руководителей «Айбокс Банка» закрыто постановлением Голосеевского районного суда (дело № 752/15954/25) и оставлено без изменений постановлением Киевского апелляционного суда. Уголовная версия, сопровождавшая информационное давление на руководство «Айбокс Банка», не нашла надлежащего подтверждения в судах. Сейчас руководство через суд пытается взыскать убытки, причиненные сфабрикованным уголовным делом, а тем временем все миллиардные потоки «Айбокс Банка» уже перетекли в «Сенс Банк». И вот это ключевой момент, ради чего все и затевалось», — отметил народный депутат.

Примечательно, что за захватом «Айбокс Банка» мог стоять скандальный экс-заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий. Его вероятная роль в процессе — это юридическая оболочка. Пока уничтожали одни финансовые учреждения, деятельность других — куда стекали потоки — просто не замечалась прокурорами.



Публичная война НБУ против «Укрпочты» и Смилянского



Конфликт между главой НБУ Андреем Пишным и генеральным директором «Укрпочты» Игорем Смилянским длился несколько лет подряд. Предметом спора, лежащим на поверхности, называют амбиции руководителя «Укрпочты» создать почтовый банк. А это противоречит интересам крупных государственных банков.

Раз за разом Нацбанк заявлял о нарушениях в финансовой деятельности государственного почтового оператора. В течение последнего года образовался целый шквал таких претензий. С начала 2026 года НБУ налагал все более крупные штрафные санкции: в марте — 255 тыс. грн, в мае — 1,7 млн грн; в июне — более 2,5 млн грн.

В то же время в Нацбанке объявили о финансовой неэффективности госкомпании и её миллионных убытках. Призвали как можно скорее сформировать полноценный наблюдательный совет, а самого Игоря Смилянского обвинили в некомпетентности. Об этом открыто заявил глава НБУ Андрей Пишный.

Между тем гендиректор «Укрпочты» прокомментировал решение НБУ о том, что он не соответствует профессиональным требованиям: «Каким именно профессиональным требованиям? Думаю, все понимают, что я нарушил главное правило банковского сектора Украины на 2023–2026 годы: ты должен любить и превозносить до небес главу НБУ А.Г. Пишного, иначе не можешь быть банкиром или работать в финансовом секторе».

Смилянский назвал требование о его увольнении «сведением личных счетов» со стороны главы регулятора Андрея Пишного, который публично участвовал в информационных кампаниях против «Укрпочты».



Штраф Международному инвестиционному банку Порошенко



В марте 2025 года НБУ оштрафовал Международный инвестиционный банк (МИБ), основным акционером которого был пятый президент Украины Петр Порошенко, на 20,5 млн грн. Регулятор объяснил санкцию нарушениями законодательства в сфере финансового мониторинга, в частности ненадлежащей проверкой клиентов.

В ответ представители «Европейской солидарности» и Порошенко обвинили НБУ и Пишного в политическом преследовании. «Европейская солидарность» заявила о распространении фейков, связанных с этим штрафом, «Telegram-ботофермой Офиса президента» и обвинила Нацбанк в том, что его сотрудники вместе с «силовыми структурами и другими офисными приспешниками» во время проверки МИБ «искали документы, рылись в данных клиентов и мечтали найти хоть что-нибудь».

Регулятор заверил, что проверка была плановой, а её предметом была деятельность банка, а не политическая деятельность его акционера.

Сам Порошенко в соцсети заявил, что финансовый мониторинг Нацбанка ведётся «абсолютно безответственно».

«Мы получили письмо о проверке деятельности Фонда Порошенко, фонда «Рошен» и «Дела общин». Больше им, очевидно, некого проверять», — утверждал лидер «Евросолидарности».



Петр Порошенко пояснил, что де-факто НБУ создает условия, при которых: банк воздерживается от обслуживания фондов; доноры сокращают пожертвования; операционная деятельность затрудняется из-за риска «подозрительных» оценок.

Ранее, в феврале 2025 года, пятый президент Украины сообщил, что Нацбанк заблокировал все его банковские карты после введения санкций Советом национальной безопасности и обороны.



Депозитные сертификаты НБУ и сверхприбыли банков



«На волне претензий к главе НБУ Андрею Пышному по поводу отмывания денег, устроенного в Sense Bank, ручного регулирования финансового рынка и призывов к его отставке, хочу обратить внимание народных депутатов и правительства на забытую, но очень красивую и сверхприбыльную банковскую схему имени Андрея Григорьевича с депозитными сертификатами НБУ», — написал в своем Telegram-канале журналист-расследователь Евгений Плинский.

Он привёл статистику: в 2025 году НБУ потратил 81,98 млрд грн на выплаты банкам по депозитным сертификатам, что составляет 96,1% доходов НБУ от ОВГЗ. То есть выплаченные Минфином из бюджета средства НБУ, вместо того чтобы вернуться в казну, почти в полном объеме фактически перетекли в коммерческий банковский сектор. По подсчётам Плинского, в сумме за период 2022–2025 годов НБУ выплатил банкам по этой схеме 291,8 млрд грн, получив примерно такую же сумму от Минфина из бюджета.

«Это выглядит как перекачка средств транзитом из бюджета в коммерческие банки. Именно эти выплаты стали одним из столпов стремительного роста доходности банковской отрасли с начала войны. Ни одна отрасль не демонстрирует такого роста прибыли, — констатирует Евгений Плинский и отмечает. — Помимо самой схемы, есть и другие проблемы, к которым приводит эта история. В нормальных условиях банки должны кредитовать бизнес и население, стимулируя экономический рост. Но зачем кредитовать реальный сектор, анализировать риски и искать надежных заемщиков, если можно просто отдать свободную ликвидность в Нацбанк и гарантированно получать сверхпроценты из бюджета?».

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