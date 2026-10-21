Процесс экстрадиции Василия Веселого в рамках запроса САП

Традиционный план украинских коррупционеров — нажиться во время войны и сбежать в «батальон Монако» — уже не кажется стопроцентно успешным и гарантированным. Лазейки закрываются: благодаря сотрудничеству с американскими и европейскими коллегами украинские правоохранители будут всё чаще возвращать топ-беглецов через процедуру экстрадиции.

Один из ярких кандидатов на возвращение — Василий Веселый, известный как «смотрящий» от Банковой в государственном «Сенс Банке», а также фигурант дела «Мидас», касающегося масштабных хищений в энергетике и оборонной сфере. В настоящее время, как стало известно из расследований «Украинской правды», он вместе с братом Андреем проживает на Лазурном берегу Франции и в Монако.

Человек, который, вероятно, координировал организацию финансовых транзакций, связанных с коррупцией в высших эшелонах власти, представляет особую ценность для продвижения следствия и последующего вынесения приговоров. Поэтому высока вероятность того, что в ближайшее время Специализированная антикоррупционная прокуратура может подать запрос на экстрадицию Василия Веселого.

UA.News выяснило, как проходит такая процедура и каковы перспективы возвращения в Украину одного из ключевых фигурантов по делу «Мидас».



Роль Василия Веселого в коррупционных делах



На советника руководителя государственного «Сенс Банка» Василия Веселого СМИ почти не обращали внимания до публикации «плёнок Миндича». Как показали записи, Веселый напрямую контактировал с Александром Цукерманом, который фигурирует в деле «Мидас» как главный финансист Тимура Миндча.

Собеседники обсуждали отмывание средств в деле «Энергоатома» и предприятий оборонной отрасли, а также план получения полного контроля над ООО «Карпатнафтохим». Ранее предприятие было арестовано из-за связей с россиянами и передано в управление АРАМА. Из аудиозаписи следует: Веселый прямо говорит об искусственном занижении стоимости завода, который впоследствии частично выкупил его брат Андрей. Как предполагают СМИ, он может быть подставным лицом бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.



21 октября, когда НАБУ и САП пришли с обысками к главе НБУ в связи с делами «Сенс Банка» и «Карпатнафтохима», народный депутат Ярослав Железняк напомнил об обсуждении на одном из предыдущих заседаний Временной следственной комиссии. А именно — его уточнение и вопрос Андрею Пишному:

«Еще один момент с ВСК от 02.09.2026

Железняк: Хорошо. Андрей Григорьевич, вопрос к вам. Можете не отвечать, но напомню опять же обо всей этой уголовной ответственности и так далее. Были ли у вас какие-либо разговоры между вами, Василием Веселым, Андреем Ермаком и представителями «Карпатнафтохима»?

Пишный: Нет, не было.

Железняк: Такой встречи не было, и вы не общались.

Пишный: Не было.

Железняк: Не было.

Пишный: На третий вопрос я могу ответить.

Железняк: Простите, я вас не расслышал. Не потому, что я пытаюсь как-то…

Пишный: Не было!

Железняк: Не было. Правильно же? Пожалуйста. Смотрите, давайте ещё раз, чтобы всё было корректно, а то сейчас это попадёт в новости. Была ли у вас лично встреча между Василием Веселым, вами, Андреем Ермаком и неизвестными или известными вам представителями «Карпатнафтохима»?

Пишный: Нет, у меня не было такой встречи».

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/pisnij-zustric-v-karpatnaftohim.mp4

Отдельный эпизод — теневое управление государственным «Сенс Банком», через который, как выяснили НАБУ и САП, «отмывали» украденные коррупционерами деньги, в частности для внесения залога за экс-министра Германа Галущенко. В целом речь шла о сотнях миллионов гривен.



На записях «Мидас» зафиксировано, как Цукерман и Веселый обсуждали кандидатов в состав Наблюдательного совета этого государственного банка. Примерно через месяц именно эти лица были назначены на соответствующие должности. Таким образом, организаторы коррупционной схемы взяли под фактический контроль государственный «Сенс Банк», а затем использовали его в собственных интересах. К схеме привлекли топ-менеджеров этого финансового учреждения.

Позже дело рассматривалось в рамках Временной следственной комиссии в Верховной Раде. Бывший глава наблюдательного совета «Сенс Банка» Шевки Аджунер во время заседания заявил, что Василия Веселого в «Сенс Банк» назначили по совету главы НБУ Андрея Пышного. https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/img-8763.mp4

В политических кругах известно, что Пишный и Веселый познакомились через однокурсника главы НБУ — ныне покойного депутата «Народного фронта» Андрея Иванчука. Как и ожидалось, Андрей Пишный заявил, что не давал рекомендаций наблюдательному совету «Сенс Банка» относительно назначения фигуранта расследований Василия Веселого.

В июне 2026 года СМИ сообщили, что бизнесмена Василия Веселого задержала Служба безопасности Украины. Однако впоследствии уточнили, что речь шла лишь об обысках.



Через месяц после этого, в июле, журналисты УП обнаружили Василия Веселого на Лазурном берегу, отметив, что украинские коррупционеры получили «вместо ареста — Монако».

Как проходит процедура экстрадиции



Экстрадиция — выдача лица государству, компетентными органами которого это лицо разыскивается для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора. Экстрадиция включает: официальное обращение об установлении места пребывания на территории запрашиваемого государства лица, которое необходимо выдать, и выдачу такого лица; проверку обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче; принятие решения по запросу; фактическую передачу такого лица под юрисдикцию запрашивающего государства.

Более подробно о ходе процедуры рассказывает партнер АО Barristers Эльвира Лазаренко:

«Процедура начинается с того, что украинские правоохранительные органы устанавливают местонахождение лица, объявляют его в розыск при наличии законных оснований и инициируют международное сотрудничество.

Далее украинская сторона через определенные законом центральные органы готовит документы и направляет запрос о выдаче лица.

Иностранное государство проверяет, соблюдены ли требования договоров и его законодательства, существуют ли основания для выдачи и нет ли юридических препятствий. В зависимости от страны процедура может включать судебный контроль, возможность обжалования, рассмотрение возражений лица и проверку предоставленных гарантий.

Только после завершения этих этапов и согласования передачи организуется фактическая передача лица украинским представителям», — объясняет юрист.



Эльвира Лазаренко считает, что экстрадиция является достаточно эффективным механизмом возвращения из зарубежных юрисдикций в Украину лиц, подозреваемых или осужденных за совершение преступлений. Недавним примером является передача из Германии бывшего народного депутата, вероятно, экс-нардепа Руслана Демчака. По сообщению Государственного бюро расследований, 13 июля 2026 года его передали украинской стороне в пункте пропуска «Краковец».

«Другой вопрос в том, что суды некоторых европейских юрисдикций часто отказывают в запросах компетентных органов Украины о выдаче такого лица, ссылаясь на маловероятность со стороны Украины обеспечить соблюдение прав такого лица после передачи именно из-за состояния войны в Украине, — отмечает юрист. — Мы помним случаи, когда французские суды отказывали в выдаче лица в Украину, ссылаясь на то, что лицо будет подвержено реальному риску вопиющего отказа в правосудии (из-за несоблюдения разумных сроков рассмотрения дела или чрезмерно широких полномочий стороны обвинения во время действия военного положения), а также случаи отказа шведских судов из-за общих рисков войны, тревожных условий в тюрьмах Украины и, соответственно, роста риска подвергнуться различным видам жестокого обращения».

По словам Эльвиры Лазаренко, по-видимому, страной-рекордсменом по количеству решений об отказе в удовлетворении запросов об экстрадиции в Украину является Австрия. Согласно информации, опубликованной в СМИ в 2025 году, Министерство юстиции подтвердило австрийскому пресс-агентству, что с начала полномасштабного вторжения Украина подала в Австрию 27 запросов об экстрадиции, однако Австрия удовлетворила лишь один запрос об экстрадиции. В то же время такие страны, как Польша и Германия, более охотно выдают лиц по запросу Украины.

«Чаще всего отказы связаны именно с вопросами безопасности пребывания лиц в пенитенциарных учреждениях Украины после их выдачи в Украину из-за угрозы жизни и здоровью в результате боевых действий.

После получения многочисленных решений европейских стран по этому вопросу Украина предприняла шаги по устранению данного недостатка и ввела меры по улучшению условий содержания экстрадированных лиц — определила перечень пенитенциарных учреждений, в которых могут содержаться экстрадированные лица, расположенных на расстоянии от линии фронта, специальные условия содержания (отдельно от других лиц) и улучшенные условия (ремонт, укрытие)», — поясняет Эльвира Лазаренко.

Показателен недавний случай, связанный с отказом Испании в экстрадиции Марии Шпиловой в Украину.

9 октября 2026 года Уголовная палата Национального суда Испании приняла решение отказать в выдаче Марии Шпиловой, экстрадиции которой добивалась украинская сторона по запросу Офиса Генерального прокурора Украины. Суд согласился с ключевым аргументом защиты об отсутствии необходимых оснований для экстрадиции в соответствии с испанским законодательством. Интересы защиты представлял Алексей Шевчук, адвокат, партнер Barristers.

Комментируя ход таких сложных межгосударственных процессов, Алексей Шевчук отметил: «Аргументы бывают как за экстрадицию, так и против. В целом экстрадиция — очень тонкий вопрос, и здесь нужно очень внимательно подходить к этому вопросу, потому что любая запятая может привести к отказу в экстрадиции».





Общая статистика экстрадиций



Адвокаты Barristers опираются на статистику из ответа НАБУ на запрос о количестве лиц, выданных Украине в 2022–2025 годах. Итак, за этот период в Украину на основании ходатайств детективов Национального бюро, согласованных прокурорами САП, следующие страны выдали 7 подозреваемых для привлечения к уголовной ответственности:

Германия (первая выдача во время войны — 18.11.2022 НАБУ и САП добились экстрадиции из Германии в Украину генерального директора частного предприятия);

Литва (13.03.2023 выдала бывшего председателя правления ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины»);

Словакия (11.08.2023 в Украину был экстрадирован один из подозреваемых в причастности к коррупционной схеме по закупке ПЦР-тестов на COVID-19 для АО «Укрзализныця» по завышенным ценам);

Польша (в сентябре 2024 года в Украину был экстрадирован один из подозреваемых в незаконном завладении недвижимостью госпредприятия «Национальная кинематека Украины»);

Болгария (в конце декабря 2024 года в Украину был экстрадирован один из участников организованной группы, разоблаченной в присвоении денежных средств АО «Укрзализныця» при закупке силовых трансформаторов в течение 2022–2024 годов);

Германия (в конце мая 2025 года) в Украину был экстрадирован один из участников организованной группы, которая завладела земельными участками под Киевом);

Германия (в середине сентября 2025 года) в Украину экстрадирована одна из обвиняемых в уголовном производстве в отношении городского головы, председателя районного совета в Закарпатье и ещё четырёх лиц, которых в июне 2024 года уличили в злоупотреблении служебным положением).



Экстрадиция фигурантов коррупционных дел в деталях



Среди наиболее резонансных случаев — экстрадиция 25 сентября 2024 года из Польши бывшего директора компании «Вест Прайт» Александра Радько. Его подозревают в завладении 14 зданиями ГП «Национальная кинематека Украины» стоимостью почти 42 млн грн.

21 мая 2025 года из Германии доставили бывшую руководительницу Госгеокадастра Киевской области Людмилу Приходько. Еще в 2024 году ВАКС разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении нее. Ее считали причастной к незаконному завладению земельными участками общей площадью 1200 гектаров под Киевом стоимостью более 1,8 млрд грн.



Еще одна экстрадированная — оценщица земельных участков в Закарпатской области, которую 15 сентября 2025 года передали Украине из Германии. По версии следствия, она вместе с председателем районного совета участвовала в продаже коммунальной земли по заниженной цене. Это нанесло государству ущерб в размере 81,7 млн грн.

Среди наиболее распространенных видов коррупционных преступлений — махинации в отношении государственных предприятий. В этот список входят: завышение стоимости закупок, непрозрачные тендеры и невыполнение договорных обязательств. За последние годы Украине удалось вернуть нескольких подозреваемых по таким делам.

22 ноября 2022 года из Германии была экстрадирована директор частной компании, которую подозревают в причастности к схеме, нанесшей «Госинформюсту» ущерб на сумму $6,5 млн при закупке программного обеспечения.

13 марта 2023 года Литва передала Украине бывшего руководителя АО «ГПЗКУ» Петра Вовчука, которого САП и НАБУ подозревают в нанесении предприятию ущерба, превышающего $60 млн.



3 марта 2025 года Германия экстрадировала бывшего заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области Олега Волошинова. По данным следствия, он способствовал занижению налоговых обязательств на сумму 1,3 млн грн.

4 ноября 2025 года из Германии доставили директора частной компании Дмитрия Нестерука, которого считают причастным к хищению около 100 млн грн во время строительства хранилища ядерного топлива «Энергоатома» в Чернобыльской зоне.

Среди других заметных случаев за время полномасштабного вторжения — экстрадиция из Словакии в августе 2023 года Вадима Ханенко, которого подозревают в попытке завладеть почти 5 млн грн «Укрзализныци».

А в январе 2025 года Болгария передала Украине директора частной компании по делу о присвоении 94,8 млн грн при закупке трансформаторов для «Укрзализныци».



В марте того же года из Испании экстрадировали застройщика Анатолия Войцеховского, которого подозревают в подделке документов и незаконной застройке.

В апреле 2026 года Германия передала Украине Игоря Трушенко, которого подозревают в сговоре с целью приобретения зерна по искусственно заниженной цене, что привело к убыткам в размере 13,4 млн грн.

В июле 2026 года из Италии был экстрадирован бывший руководитель финансового департамента частного предприятия М. Кириченко. По версии следствия, его действия нанесли акционерам предприятия ущерб, превышающий $900 тыс.



В целом количество экстрадированных в Украину правонарушителей ежегодно растет. Если в 2022 году стране было передано 16 обвиняемых, то в 2023 году — уже 22, в 2024-м — 48, а в 2025 году этот показатель достиг 104 человек.

Читай нас в