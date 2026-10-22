В течение 2025 года охрана обнаружила 14 открытых и незапертых дверей на заводе боеприпасов Tohan в Зэрнешти, Румыния. В части предприятия, где хранятся пиротехнические материалы, есть здания с разбитыми окнами и дверями, перевязанными проволокой, сообщает Balkan Insight со ссылкой на полученные документы.

По данным издания, освещение на территории завода работает лишь частично: в отдельных секциях функционирует менее половины освещения, а в одном складском помещении — 5%. В нескольких местах отсутствует периметральное ограждение, поскольку его демонтировали или украли. Компания Tohan не ответила на запрос издания о состоянии безопасности.

Устаревшее оборудование и кибермошенничество

Romarm — крупнейший государственный производитель вооружений в Румынии, координирующий работу 15 дочерних компаний. Они выпускают боеприпасы, взрывчатые вещества, артиллерийские системы и комплектующие для военной техники. На нескольких предприятиях Romarm оборудование относится к 1960–1980-м годам, а на одном из заводов работники вынуждены импровизировать из-за изношенных измерительных приборов.

За последние два года предприятия Romarm дважды становились жертвами похожих схем с вмешательством в переписку с поставщиками. На Tohan мошенники перехватили электронную переписку с немецким поставщиком и убедили сотрудников перевести более 20 тысяч евро на подконтрольный им счет.

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На пороховом заводе в Фэгэраше в 2024 году злоумышленник перехватил переписку со словацким поставщиком и подменил банковский счет для перевода примерно 17 тысяч евро. Эти средства предназначались для поставки концентрированной азотной кислоты. Предприятие сообщило, что дело о возврате денег рассматривается судом в Польше.

Финансирование и управление

Другие предприятия группы также имеют проблемы с производством и использованием государственных средств. Завод Pirochim Victoria, предназначенный для производства пороха для боеприпасов, не выпускает продукцию с 2022 года. За первые шесть месяцев 2026 года его доход составил менее 2 тысяч евро, хотя с 2022 года государство направило на модернизацию предприятия более 100 миллионов евро. Компания связала задержку с судебным спором о принудительном отчуждении земли и заявила, что инвестицию планируют завершить через 36 месяцев после формального создания совместного предприятия с Rheinmetall.

Издание также сообщило об уголовных подозрениях в отношении отдельных руководителей дочерних компаний Romarm. Генеральный директор Uzina Mecanica Bucuresti Михай Рафию был летом задержан антикоррупционными прокурорами по подозрению в получении взяток от подрядчика в обмен на согласование закупок. Расследование продолжается, а его обязанности временно передали экономическому директору предприятия.

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