W Republice Południowej Afryki Specjalna Jednostka Śledcza (SIU) poinformowała o niewłaściwym wykorzystaniu zaliczki, którą państwowa spółka obronna Denel Land Systems otrzymała od rządu Czadu w ramach kontraktu na dostawę pojazdów opancerzonych Casspir. Jak podaje TimesLIVE, według ustaleń SIU 74% zaliczki pozostało nierozliczone.

Kontrakt odnowiono pod koniec 2017 roku po tym, jak pierwotne zamówienie z 2015 roku zawieszono z powodu trudności finansowych Czadu. Na nowych warunkach Denel miała wyprodukować i dostarczyć 40 pojazdów Casspir o wartości 18 mln dolarów, czyli około 300 mln randów. Czad przekazał zaliczkę w wysokości 40% — 7,2 mln dolarów.

Płatności dla dostawców

Według SIU Denel przekazała 39,7 mln randów z tej zaliczki trzem dostawcom. Jednostka oświadczyła, że ich wyznaczenie było skrajnie nieprawidłowe, a wykonanie prac — znikome lub nie wystąpiło wcale. W szczególności 29 stycznia 2018 roku spółka przekazała 15 mln randów firmie VR Laser, którą zaangażowano do produkcji Casspirów, ponieważ Denel uważała, że firma posiada prawa własności intelektualnej do tych pojazdów.

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Według ustaleń SIU VR Laser zażądała spłaty zadłużenia związanego z projektami niezwiązanymi z kontraktem. Po otrzymaniu pieniędzy firma nie świadczyła usług w ramach kontraktu z Czadem i nie podpisała odpowiedniego zamówienia, wskazała jednostka. VR Laser należy do Salima Essy, którego TimesLIVE nazywa kluczową postacią sieci Guptów powiązanej ze sprawami dotyczącymi przejęcia państwa.

Kontrakty ENNE7 i dalsze działania

Kolejne 15 mln randów zaliczki otrzymała firma ENNE7 na podstawie kontraktu o wartości 40 mln randów dotyczącego dostawy ciężarówki Sino i pojazdu-dawcy z Chin. SIU oświadczyła, że firma wprowadziła Denel w błąd, przedstawiając się jako jedyny dystrybutor takiego sprzętu w RPA. Według ustaleń jednostki ENNE7 dostarczyła dwa pojazdy o przybliżonej wartości 2 mln randów, a pozostałe 13 mln randów zatrzymała dla siebie. Dyrektorka ENNE7 Sandy Chudayen oświadczyła, że firma wywiązała się z zobowiązań kontraktowych, a Denel miała zapłacić nieuregulowaną pozostałą kwotę przed dostawą.

SIU uznała również powołanie doradcy technicznego za niezgodne z prawem i nieprawidłowe. Doradcy wypłacono 9,7 mln randów 19 grudnia 2017 roku za pomoc w negocjacjach między Denel a Czadem. Jednostka przekazała do Krajowej Prokuratury RPA materiały dotyczące byłego dyrektora generalnego Denel oraz czterech byłych pracowników Denel Land Systems. SIU ocenia również możliwość cywilnego odzyskania 15,6 mln randów od dostawcy oraz ewentualnego powództwa cywilnego dotyczącego kontraktu doradcy technicznego.

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