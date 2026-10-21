Ekonomia centrów danych: jak SpaceX, giganci technologiczni i inwestorzy zarabiają na infrastrukturze sztucznej inteligencji

Centra danych stają się jednym z najdroższych i najważniejszych elementów gospodarki cyfrowej. Za budynkami z szafami serwerowymi stoi globalny biznes, który łączy producentów chipów, przedsiębiorstwa energetyczne, deweloperów, dostawców usług w chmurze oraz twórców sztucznej inteligencji. Im częściej firmy korzystają ze sztucznej inteligencji, tym większej mocy obliczeniowej potrzebują, a co za tym idzie, rośnie popyt na infrastrukturę zdolną do przetwarzania ogromnych ilości danych przez całą dobę.

Doskonałym przykładem jest firma SpaceX Elona Muska. Przedsiębiorstwo, znane przede wszystkim z rakiet i satelitarnego internetu Starlink, obecnie osiąga znaczne przychody również z usług obliczeniowych dla sztucznej inteligencji. W trzecim kwartale 2026 roku jej dział Super Intelligence przyniósł 7,6 mld dolarów przychodu. Wyniki te pokazują, jak infrastruktura stworzona do pracy z modelami sztucznej inteligencji przekształca się w odrębny biznes.

UA.News wyjaśnia, jak funkcjonuje ekonomia centrów danych, ile kosztuje ich budowa, skąd pochodzą przychody oraz dlaczego dostęp do energii elektrycznej i mocy obliczeniowej staje się strategiczną przewagą dla firm technologicznych.

Czym jest centrum danych i dlaczego stało się tak cenne

Centrum danych to specjalnie wyposażony obiekt, w którym umieszczane są serwery, systemy przechowywania informacji, sprzęt sieciowy oraz infrastruktura chłodząca. To właśnie tutaj działają usługi w chmurze, przechowywane są dane firm, przetwarzane są zapytania wyszukiwarkowe, uruchamiane są platformy internetowe i szkolone są modele sztucznej inteligencji.

Wcześniej centra danych zapewniały głównie przechowywanie danych i działanie usług internetowych. Obecnie coraz częściej stają się one kompleksami obliczeniowymi, specjalnie zaprojektowanymi z myślą o sztucznej inteligencji. Uczenie dużych modeli i realizacja zapytań użytkowników wymagają wydajnych procesorów graficznych, szybkich sieci, znacznych ilości energii elektrycznej oraz skutecznego chłodzenia.

Dyrektor generalny firmy Nvidia, Jensen Huang, w przemówieniu wygłoszonym podczas targów COMPUTEX w maju 2025 roku nazwał taką infrastrukturę „fabrykami sztucznej inteligencji”. Wyjaśnił: „Sztuczna inteligencja jest obecnie infrastrukturą, a ta infrastruktura, podobnie jak internet i energia elektryczna, wymaga fabryk”. Według niego obiekty te nie tylko przechowują informacje, ale wykorzystują energię elektryczną do generowania wyników obliczeniowych – tokenów, na których działają współczesne modele językowe.

Ta zmiana ma duże znaczenie dla ekonomiki branży. Kiedy firma wykupuje dostęp do centrum danych, w rzeczywistości zyskuje możliwość korzystania z kosztownych zasobów obliczeniowych bez konieczności samodzielnego budowania całego kompleksu. Jednocześnie właściciel infrastruktury może zarabiać na jej wynajmie, nawet jeśli nie opracowuje własnego, konkurencyjnego modelu sztucznej inteligencji.

Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) światowe zużycie energii elektrycznej przez centra danych wzrosło o 17% w 2025 r., a zużycie przez obiekty zorientowane na sztuczną inteligencję wzrosło jeszcze szybciej. Agencja prognozuje, że do 2030 r. całkowite zużycie energii elektrycznej przez centra danych może się niemal podwoić — do około 950 terawatogodzin rocznie.

Nie oznacza to jednak, że każde nowe zapytanie skierowane do chatbota automatycznie przynosi duże zyski. Rentowność zależy od kosztów sprzętu, obciążenia serwerów, taryf za energię elektryczną oraz tego, ile klienci są gotowi zapłacić za obliczenia. Jednak rosnący popyt na sztuczną inteligencję tworzy cały rynek dla firm, które mogą zapewnić niezbędną infrastrukturę.

Jak SpaceX zarabia na mocy obliczeniowej

SpaceX stało się doskonałym przykładem tego, jak firma, która początkowo specjalizowała się w innej dziedzinie, może uzyskać nowe źródło dochodów dzięki infrastrukturze dla sztucznej inteligencji. W raporcie dotyczącym wyników za trzeci kwartał 2026 r., opublikowanym za pośrednictwem amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), firma podała łączny przychód w wysokości 14,6 mld dolarów — o 161% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Na obszar Super Intelligence przypadło 7,6 mld dolarów przychodów. Firma powiązała ten wzrost z nowymi umowami dotyczącymi usług w chmurze, przejęciem firmy Cursor oraz rozszerzeniem wykorzystania własnych modeli i produktów programowych. Według raportu moc jej infrastruktury obliczeniowej osiągnęła 1,7 GW na dzień 30 września 2026 r.

Jednocześnie należy rozróżniać przychody z wynajmu mocy obliczeniowych od przychodów pochodzących bezpośrednio ze sprzedaży oprogramowania. Jak podała agencja Reuters, SpaceX zarabia na infrastrukturze obliczeniowej, w szczególności udostępniając ją twórcom sztucznej inteligencji, a nie tylko sprzedając dostęp do własnych modeli. To zbliża część jej działalności do modelu dostawcy usług w chmurze.

Logika ekonomiczna jest prosta: firma inwestuje w serwery, chipy, zasilanie i pomieszczenia, a następnie sprzedaje dostęp do tych zasobów innym organizacjom. Klient może wynająć moc obliczeniową do szkolenia modeli, ich konfiguracji lub przetwarzania zapytań użytkowników. Właściciel infrastruktury uzyskuje przychody z umów, a klient unika konieczności samodzielnego zakupu całego sprzętu i oczekiwania, aż własne centrum danych zacznie działać.

Jednak szybki wzrost przychodów nie gwarantuje stabilnego zysku w przyszłości. Jeśli podaż mocy obliczeniowych wzrośnie lub popyt na sztuczną inteligencję spadnie, cena wynajmu może się obniżyć. Wówczas firmy będą musiały zwracać ogromne inwestycje przy niższych stawkach.

Kto buduje centra danych i na czym zarabia

Rynek centrów danych składa się z kilku poziomów, a każdy z nich ma własny model biznesowy.

Pierwszy to deweloperzy i operatorzy nieruchomości. Kupują oni lub wynajmują grunty, budują obiekty, zapewniają podłączenie do sieci energetycznej, chłodzenie, zasilanie awaryjne oraz bezpieczeństwo fizyczne. Następnie mogą wynajmować te zasoby firmom technologicznym lub wyspecjalizowanym operatorom.

Drugi poziom to dostawcy usług w chmurze. Zakupują oni serwery i sprzęt sieciowy, a następnie sprzedają klientom zasoby obliczeniowe w ramach różnych modeli: za rzeczywiste wykorzystanie, za zarezerwowaną moc obliczeniową lub na podstawie długoterminowych umów. Dla klientów jest to sposób na szybkie skalowanie projektów bez ponoszenia dużych kosztów początkowych.

Trzecia grupa to firmy, które tworzą i wdrażają modele sztucznej inteligencji. Potrzebują one zasobów obliczeniowych do uczenia modeli i dalszej pracy z użytkownikami. Mogą budować własne centra danych, wynajmować moc obliczeniową od dostawców usług w chmurze lub łączyć oba podejścia.

Czwarta grupa to producenci sprzętu. Dostarczają oni procesory graficzne, serwery, komponenty sieciowe, systemy chłodzenia oraz sprzęt elektrotechniczny. Gdy operatorzy zwiększają moc obliczeniową, rośnie również popyt na te produkty.

Osobnym segmentem są przedsiębiorstwa energetyczne i dostawcy usług infrastrukturalnych. Dla centrum danych energia elektryczna to nie tylko jedna z pozycji kosztowych: bez stabilnego zasilania serwery nie mogą działać. Dlatego operatorzy zawierają długoterminowe umowy na dostawy energii elektrycznej, inwestują w odnawialne źródła energii, systemy magazynowania energii lub własną generację.

W ten sposób budowa jednego dużego centrum danych uruchamia łańcuch zamówień dla różnych branż — od firm budowlanych i producentów transformatorów po twórców chipów i przedsiębiorstwa energetyczne.

Ile kosztuje budowa centrum danych

Budowa centrum danych wymaga znacznie większych inwestycji niż wzniesienie zwykłego budynku komercyjnego. Nie wystarczy tu jedynie wybudować pomieszczenia i doprowadzić prąd: obiekt musi wytrzymywać znaczne obciążenia, utrzymywać stabilną temperaturę, zapewniać zasilanie rezerwowe oraz działać bez długotrwałych przerw.

Firma konsultingowa JLL w swojej globalnej prognozie rynku centrów danych na rok 2026 oszacowała średni koszt budowy na 11,3 mln dolarów za megawat mocy. Dla porównania, w 2020 r. wskaźnik ten wynosił 7,7 mln dolarów, a w 2025 r. – 10,7 mln dolarów.

Liczby te dotyczą części budowlanej projektu — bez gruntu i aktywnego sprzętu IT. W przypadku infrastruktury przeznaczonej dla sztucznej inteligencji dodatkowe koszty wyposażenia technicznego mogą sięgać 25 mln dolarów na megawat. Oznacza to, że całkowity koszt zależy nie tylko od powierzchni kompleksu, ale także od tego, jakie konkretnie obliczenia ma on zapewniać.

Według szacunków JLL do 2030 roku światowe rynki mogą zyskać około 100 GW nowych mocy obliczeniowych centrów danych. Łączne koszty ich budowy i wyposażenia mogą sięgnąć 3 bilionów dolarów. Jest to skala inwestycji, która sprawia, że branża ta staje się jednym z największych obszarów inwestycji kapitałowych w infrastrukturę technologiczną.

Jednak sam fakt budowy nie gwarantuje jeszcze zwrotu z inwestycji. Inwestorzy muszą z wyprzedzeniem pozyskać klientów, uzgodnić dostawy energii elektrycznej, zakupić sprzęt oraz zapewnić wystarczające obciążenie mocy. Jeśli centrum danych nie będzie działało na pełnych obrotach, część kosztów pozostanie stała, podczas gdy przychody będą niższe od oczekiwanych.

Dlaczego energia elektryczna stała się jednym z głównych ograniczeń

Twórcy sztucznej inteligencji rywalizują nie tylko o chipy, ale także o możliwość podłączenia centrów danych do sieci energetycznej. Duże kompleksy wymagają znacznych ilości stabilnego zasilania, a budowa elektrowni, układanie sieci i instalacja transformatorów często zajmują więcej czasu niż samo wzniesienie budynku serwerowni.

W raporcie dotyczącym energetyki i sztucznej inteligencji Międzynarodowa Agencja Energetyczna zauważa, że firmy technologiczne zwiększyły nakłady inwestycyjne w 2025 roku do ponad 400 mld dolarów, a w 2026 roku wskaźnik ten może wzrosnąć o kolejne 75%. Jednocześnie branża boryka się z ograniczeniami w dostawach sprzętu elektrotechnicznego, produkcji zaawansowanych chipów oraz podłączaniu nowych obiektów do sieci.

W związku z tym operatorzy poszukują alternatywnych rozwiązań: budują własne elektrownie, zawierają długoterminowe umowy na zakup energii elektrycznej, inwestują w baterie i energię odnawialną. Niektóre projekty przewidują połączenie kilku źródeł zasilania w celu zmniejszenia ryzyka przerw w dostawach.

Jednak infrastruktura energetyczna wiąże się również z ryzykiem finansowym. Jeśli firma buduje elektrownię lub sieć pod kątem prognozowanego zapotrzebowania, a centrum danych ostatecznie zużywa mniej energii elektrycznej, część inwestycji może się nie zwrócić.

Ostrzegał przed tym David Crane, szef firmy inwestycyjnej Generate Capital, zajmującej się infrastrukturą energetyczną. W wywiadzie dla Financial Times ostrzegł, że pogoń za mocą dla sztucznej inteligencji może doprowadzić do nadmiernej budowy obiektów energetycznych. Jego zdaniem firmy, które rezerwują energię elektryczną, muszą przyjmować na siebie zobowiązania finansowe nawet wtedy, gdy faktycznie wykorzystują mniej mocy niż planowały.

Problem ten ma znaczenie również dla zwykłych odbiorców. Jeśli rozwój centrów danych wymaga nowych elektrowni i modernizacji sieci, pojawia się pytanie, kto pokryje koszty tych inwestycji. Wpływ na taryfy będzie zależał od lokalnego systemu energetycznego, warunków przyłączenia oraz tego, czy operatorzy pokryją dodatkowe koszty samodzielnie.

Dlaczego centra danych zmuszają firmy do dzielenia się zyskami ze społecznościami

Rozwój centrów danych stwarza nie tylko nowe możliwości dla biznesu, ale także coraz bardziej widoczne konflikty z lokalną społecznością. Duże kompleksy wymagają znacznych ilości energii elektrycznej i wody, zajmują grunty i mogą zwiększać obciążenie lokalnej infrastruktury. Z tego powodu społeczności coraz częściej sprzeciwiają się budowie nowych obiektów, nawet jeśli obiecują one inwestycje i miejsca pracy.

21 października 2026 r. prezydent USA Donald Trump wezwał firmy technologiczne do wypłacania lokalnym społecznościom lub poszczególnym mieszkańcom dywidend finansowych, aby zapewnić sobie poparcie dla swoich projektów. Według Trumpa centra danych, które początkowo budziły znaczne niezadowolenie, zyskały na popularności po zawarciu porozumień finansowych z lokalnymi mieszkańcami.

Prezydent USA stwierdził również, że duże centra danych powinny samodzielnie wytwarzać energię elektryczną, a jej nadwyżki przekazywać lub sprzedawać lokalnym społecznościom lub sieciom energetycznym. Takie podejście, zgodnie z jego zamysłem, ma nie tylko zmniejszyć obciążenie sieci energetycznej, ale także potencjalnie pomóc w powstrzymaniu wzrostu cen energii elektrycznej.

Za tą propozycją kryje się istotny problem ekonomiczny: korzyści z rozwoju sztucznej inteligencji czerpią przede wszystkim firmy technologiczne i ich inwestorzy, podczas gdy część kosztów ponoszą tereny, na których rozmieszczana jest infrastruktura. Jeśli centrum danych zwiększa zapotrzebowanie na energię elektryczną lub wodę, lokalni mieszkańcy mogą odczuwać skutki tego nawet bez bezpośredniego udziału w tej działalności.

Dlatego wypłaty finansowe na rzecz społeczności lokalnych mogą stać się jednym ze sposobów uzyskania pozwolenia na budowę i zmniejszenia sprzeciwu społecznego. Jednocześnie nie zastępują one konieczności oceny wpływu projektów na środowisko, sieci energetyczne i zasoby wodne.

Firmy technologiczne już próbują odpowiedzieć na te zarzuty. Na przykład w styczniu 2026 roku firma Microsoft ogłosiła działania mające na celu ograniczenie wpływu jej centrów danych na rachunki za energię elektryczną i wodę. Firma oświadczyła, że będzie płacić stawki wystarczające do pokrycia swoich kosztów energii elektrycznej, będzie współpracować z przedsiębiorstwami komunalnymi w celu poszerzenia oferty oraz będzie uzupełniać zasoby wodne w ilościach przekraczających zużycie jej centrów danych.

Prezes Microsoftu, Brad Smith, wyjaśnił stanowisko firmy w następujący sposób: „Zwłaszcza biorąc pod uwagę wysoką rentowność firm technologicznych, niesprawiedliwe i nierealne z politycznego punktu widzenia jest wymaganie, aby społeczeństwo ponosiło dodatkowe koszty energii elektrycznej związane ze sztuczną inteligencją”.

Kwestia korzyści społecznych wykracza również poza granice lokalnych społeczności. Firma Anthropic, twórca modeli Claude, ogłosiła zamiar przeznaczenia 5% swoich akcji na specjalny fundusz na rzecz dobra publicznego. Elon Musk ze swojej strony zaproponował przekazanie po jednej akcji SpaceX każdemu dziecku w Stanach Zjednoczonych. Inicjatywy te różnią się pod względem mechanizmu działania, ale odzwierciedlają szerszą dyskusję na temat tego, jak rozdzielać korzyści ekonomiczne wynikające z rozwoju sztucznej inteligencji.

Dlaczego firmy wynajmują moc obliczeniową zamiast budować własne centra danych

Własne centrum danych zapewnia firmie technologicznej większą kontrolę nad sprzętem, bezpieczeństwem i długoterminowymi kosztami. Jednak takie podejście wymaga znacznego kapitału, doświadczenia w eksploatacji oraz czasu. Konieczne jest nie tylko wybudowanie obiektu, ale także zakup serwerów, zorganizowanie ich konserwacji oraz ciągła modernizacja sprzętu.

Wynajem pozwala na szybsze wprowadzanie produktów na rynek i zwiększanie mocy obliczeniowej zgodnie z popytem. Jest to szczególnie ważne dla start-upów, które opracowują modele sztucznej inteligencji, ale nie mogą sobie pozwolić na wielomiliardowe inwestycje w infrastrukturę. Zamiast kupować serwery, płacą za dostęp do już istniejących zasobów.

Duże firmy stosują model mieszany: część mocy obliczeniowej budują samodzielnie, a resztę wynajmują od zewnętrznych operatorów. Dzięki temu mogą szybciej reagować na zmiany popytu, nie wiążąc wszystkich inwestycji z jedną lokalizacją.

Dla właściciela centrum danych wynajem oznacza możliwość monetyzacji infrastruktury poprzez długoterminowe umowy. Jednak sukces biznesowy zależy od tego, czy klienci będą gotowi płacić wystarczająco dużo, aby pokryć amortyzację serwerów, energię elektryczną, chłodzenie, koszty personelu i finansowanie.

Istnieje też inny problem: sprzęt szybko się starzeje. Serwery, które dziś zapewniają konkurencyjną wydajność, z czasem mogą ustąpić miejsca nowej generacji chipów. Dlatego inwestor musi brać pod uwagę nie tylko koszty budowy, ale także regularne nakłady na modernizację.

Czy rynek centrów danych może się nadmiernie przegrzewać?

Szybki wzrost popytu na sztuczną inteligencję stwarza pokusę, by budować jak najwięcej mocy obliczeniowych. Jednak długoterminowa rentowność będzie zależała od tego, czy przychody z obliczeń będą w stanie uzasadnić skalę zainwestowanych środków.

Jeśli nowe centra danych będą pojawiać się na rynku szybciej niż rośnie popyt, stawki czynszu mogą spaść. Jednocześnie rozwój bardziej wydajnych chipów i oprogramowania może zmniejszyć ilość zasobów obliczeniowych potrzebnych do wykonania poszczególnych zadań. Jest to korzystne dla klientów, ale może wywrzeć dodatkową presję na operatorów, którzy liczyli na stały wzrost zużycia.

Z drugiej strony obniżenie kosztów poszczególnych obliczeń niekoniecznie będzie oznaczało spadek ogólnego popytu. Jeśli sztuczna inteligencja stanie się tańsza i bardziej dostępna, firmy będą mogły wykorzystywać ją do większej liczby zadań — od programowania i analizy danych po zautomatyzowane agenty, obróbkę wideo i systemy przemysłowe.

Dlatego kluczowe pytanie dla inwestorów brzmi nie tylko: ile centrów danych uda się zbudować, ale także: jak efektywnie będą one działać i za jakie usługi klienci będą gotowi płacić przez wiele lat.

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