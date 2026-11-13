W obwodzie lwowskim doszło do zderzenia mercedesa z audi: w wypadku zginęło 4-letnie dziecko

W czwartek, 12 listopada, w obwodzie lwowskim doszło do śmiertelnego wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów terenowych. W wyniku zderzenia zginęło 4-letnie dziecko, a kierowca jednego z samochodów został zatrzymany.

Według danych śledztwa do wypadku doszło około godziny 14:00 na drodze między wsiami Nowy Wytków a Korczyn w powiecie Szeptyckiego. Z wstępnych informacji wynika, że 43-letni kierowca Mercedesa-Benz ML 350 na zakręcie zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem Audi Q5, którym kierował 29-letni mężczyzna.

W kabinie Audi znajdowała się 4-letnia córka kierowcy. W wyniku zderzenia dziecko odniosło ciężkie obrażenia. Zostało przewiezione na oddział intensywnej terapii szpitala. Jednak pomimo wysiłków lekarzy dziecko zmarło w niecałe trzy godziny. Kierowcy obu samochodów nie odnieśli obrażeń.

Pod kierownictwem proceduralnym Prokuratury Okręgowej we Lwowie wszczęto postępowanie przygotowawcze w sprawie naruszenia przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spowodowało śmierć poszkodowanej (cz. 2 art. 286 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Kierowca Mercedes-Benz ML 350 został zatrzymany zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy. Rozstrzyga się kwestię postawienia mu zarzutów.

Śledztwo przedprocesowe prowadzą śledczy Głównego Zarządu Policji w obwodzie lwowskim. Informację tę przekazała prokuratura obwodowa we Lwowie. W obwodzie kijowskim pijany kierowca śmiertelnie potrącił kobietę i uciekł z miejsca wypadku. Ukraińska prezenterka telewizyjna Natalii Salonik uległa wypadkowi drogowemu i wymaga operacji z powodu złamania kręgosłupa.

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