Во Львовской области Mercedes столкнулся с Audi: в ДТП погиб 4-летний ребенок

В четверг, 12 ноября, во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух внедорожников. В результате столкновения погиб 4-летний ребенок, водитель одного из автомобилей был задержан.

По данным следствия, авария произошла около 14:00 на автодороге между селами Новый Витков и Корчин Шептицкого района. По предварительной информации, 43-летний водитель Mercedes-Benz ML 350 на повороте выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Audi Q5 под управлением 29-летнего мужчины.

В салоне Audi находилась 4-летняя дочь водителя. В результате столкновения ребенок получил тяжелые травмы. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Однако, несмотря на усилия медиков, менее чем через три часа ребенок скончался. Водители обоих автомобилей не пострадали.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Водитель Mercedes-Benz ML 350 задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о предъявлении ему подозрения.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ НП во Львовской области. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура. В Киевской области пьяный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП. Украинская телеведущая Натали Салоник попала в ДТП и нуждается в операции после перелома позвоночника.

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