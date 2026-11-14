Po ataku Rosjan na obiekt DTEK w obwodzie odeskim prawie 50 tysięcy domów pozostało bez prądu

Rankiem 14 listopada rosyjskie wojska ponownie przeprowadziły atak na obiekt DTEK w obwodzie odeskim. W wyniku ataku prawie 50 tysięcy rodzin pozostało bez dostaw energii elektrycznej.



O kolejnym ataku poinformowała firma DTEK.

W firmie zaznaczono, że ten obiekt energetyczny był już wielokrotnie ostrzeliwany. Przywrócenie dostaw energii zajmie trochę czasu.

Rankiem 14 listopada wróg zaatakował obiekt energetyczny DTEK na północy obwodu.

„Pracownicy sektora energetycznego rozpoczęli prace natychmiast, gdy tylko sytuacja stała się bezpieczna. Usuwamy gruz i naprawiamy uszkodzenia. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej przywrócić prąd do każdego domu” – czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy, że od rana 14 listopada Kijów jest atakowany przez rosyjskie drony. O godz. 09:04 w Kijowie i kilku obwodach ogłoszono alarm powietrzny.

W nocy z 13 na 14 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 96 dronami uderzeniowymi, w tym 61 odrzutowymi. Siłom obrony przeciwlotniczej udało się zneutralizować większość bezzałogowych statków powietrznych, jednak część z nich dotarła do celów.