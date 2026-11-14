После атаки российских войск на объект ДТЭК в Одесской области почти 50 тысяч домов остались без света

Утром 14 ноября российские войска вновь нанесли удар по объекту ДТЭК в Одесской области. В результате атаки почти 50 тысяч семей остались без электроснабжения.



Об очередной атаке сообщает ДТЭК.

В компании отметили, что этот энергетический объект уже неоднократно подвергался обстрелам. Восстановление займет время.

Утром 14 ноября враг атаковал энергетический объект ДТЭК на севере области.

«Энергетики приступили к работам сразу же, как только это стало безопасно. Расчищаем завалы и ремонтируем поврежденное. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом», — говорится в сообщении.

Напомним, что с утра 14 ноября Киев находится под атакой российских дронов. По состоянию на 09:04 в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину 96 ударными дронами, среди которых 61 реактивный. Силам противовоздушной обороны удалось сбить большинство беспилотников, однако часть из них достигла целей.