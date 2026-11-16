Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie słyszał o ograniczeniach prędkości działania sieci Starlink na Ukrainie.

Tak odpowiedział na pytanie dziennikarza dotyczące tej sytuacji.

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że założyciel SpaceX, Elon Musk, stał się uczestnikiem wojny poprzez udostępnienie Ukrainie łączności satelitarnej Starlink po rozpoczęciu przez Rosję pełnej inwazji.

Przypomnijmy, że Komisja Senatu USA ds. Stosunków Międzynarodowych przygotowuje szeroko zakrojone dochodzenie związane z wykorzystaniem systemu satelitarnego Starshield na Ukrainie. W ramach tej inicjatywy wezwanie do zachowania wszystkich odpowiednich dokumentów otrzymał między innymi amerykański miliarder Elon Musk.

Amerykański miliarder Elon Musk udostępnił natomiast publikację, w której stwierdza się, że firma SpaceX popełniła błąd, udostępniając Ukrainie bezpłatne terminale Starlink na początku wojny na pełną skalę.

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