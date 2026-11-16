Трамп заявил, что не знает об ограничениях Starlink в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не слышал об ограничении скорости работы Starlink в Украине.

Так он ответил на вопрос журналиста по поводу этой ситуации.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что основатель SpaceX Илон Маск стал участником войны из-за предоставления Украине спутниковой связи Starlink после полномасштабного вторжения России.

Напомним, Комитет Сената США по международным отношениям готовит масштабное расследование, связанное с использованием спутниковой системы Starshield в Украине. В рамках этой инициативы требование сохранить все соответствующие документы получил, в частности, американский миллиардер Илон Маск.

А американский миллиардер Илон Маск распространил публикацию, в которой утверждается, что компания SpaceX допустила ошибку, предоставив Украине бесплатные терминалы Starlink в начале полномасштабной войны.

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