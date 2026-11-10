W Szostce rosyjski dron uderzył w ciężarówkę, raniąc kierowcę

W mieście Szostka w obwodzie sumskim 10 listopada rosyjski dron bojowy zaatakował cywilną ciężarówkę z naczepą. W wyniku trafienia kierowca ciężarówki odniósł obrażenia o różnym stopniu ciężkości, a sam pojazd spłonął doszczętnie.

Na miejsce zdarzenia przybyły jednostki Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy, które szybko opanowały i ugasiły pożar, który ogarnął pojazdy po uderzeniu.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

W Kropywnickim ratownicy nadal gaszą pożar w hipermarkecie „Epicentrum”, który uległ zniszczeniu w wyniku rosyjskiego ataku 10 listopada.

W obwodzie chersońskim w ciągu ostatnich 24 godzin w wyniku rosyjskiej agresji zginęła jedna osoba, a sześciu cywilów odniosło rany. Atakom wroga poddano dziesiątki miejscowości, w tym stolicę obwodu.

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