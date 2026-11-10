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Новости Украина

В Шостке российский дрон попал в грузовик, ранив водителя

UA NEWS 10 Ноября 2026 15:41
В Шостке российский дрон попал в грузовик, ранив водителя

В городе Шостка Сумской области 10 ноября российский ударный беспилотник атаковал гражданский грузовой автомобиль с полуприцепом. В результате вражеского попадания водитель грузовика получил травмы различной степени тяжести, а само транспортное средство сгорело дотла.

На место происшествия прибыли подразделения ГСЧС Украины, которые оперативно локализовали и ликвидировали пожар, охвативший машины после удара.

Російський дрон влучив у вантажівку на Сумщині: постраждав водій
Фото ДСНС

Источник: ГСЧС Украины.

В Кропивницком спасатели продолжают тушить пожар в гипермаркете «Эпицентр», который был поврежден в результате российской атаки 10 ноября

В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии погиб один человек, ещё шесть мирных жителей получили ранения. Под вражескими атаками оказались десятки населённых пунктов, в том числе областной центр.

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